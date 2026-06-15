ボーカルダンスユニット「M!LK」の佐野勇斗（28）が喜びの報告をつづり、芸能界やファンから多くの祝福が寄せられている。

【映像】佐野勇斗の激変ショットやメンバーとのオフショット

2014年に「M!LK」のメンバーとして活動をスタートさせた佐野。俳優業にも精力的で、2024年後期のNHK連続テレビ小説「おむすび」では役作りのため丸刈りにしたことも話題に。また、書道6段の実力者で、達筆な作品の数々をInstagramで公開してきた。

メンバーとの笑顔の舞台裏オフショット公開

6月13日の投稿では、「MAJありがとうございました！！なんとM!LKは5つの賞を受賞しました。。信じられないです。12年もがいて、もがき続けてきたことが一つ結果になりすごく幸せです。み！るきーず、いつも本当にありがとう！まだまだ皆さんをたくさん楽しませます！！！！！」と、日本発の国際音楽賞「MUSIC AWARD JAPAN」で「最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞」などを受賞したことを報告。ファンへの思いをつづり、メンバーやYouTuberのHIKAKINと撮影した舞台裏のオフショットも複数枚公開している。

この投稿には俳優の満島真之介、中条あやみ、渡辺直美らが「いいね！」で祝福。ファンからも「おめでとう！！！！努力が報われたね」「もうすごすぎて滅！！！！！」、「どんな時でもM!LKを一番に考えてるはやちゃんに、毎日感動してます。いつもありがとう」などの反響が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）