佐藤晴美、圧巻美脚のレギンス姿に熱視線「身体の半分以上脚」「着こなしがおしゃれでかっこよすぎる」
【モデルプレス＝2026/06/15】モデルの佐藤晴美が6月13日、自身のInstagramを更新。膝上レギンスのコーディネートを公開した。
【写真】30歳LDH所属美女「スタイル異次元」
佐藤は、白いタンクトップにビッグシルエットの白いニットを重ね、ブラウンの膝上レギンスを合わせたコーディネートを公開。サングラスをかけて街中で撮影したショットで、スラリと真っ直ぐな美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「スタイル異次元」「着こなしがおしゃれでかっこよすぎる」「身体の半分以上脚」「綺麗な脚に目が釘付け」「圧倒的美」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】30歳LDH所属美女「スタイル異次元」
◆佐藤晴美、膝上レギンスコーデで美脚スラリ
佐藤は、白いタンクトップにビッグシルエットの白いニットを重ね、ブラウンの膝上レギンスを合わせたコーディネートを公開。サングラスをかけて街中で撮影したショットで、スラリと真っ直ぐな美しい脚を見せている。
◆佐藤晴美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイル異次元」「着こなしがおしゃれでかっこよすぎる」「身体の半分以上脚」「綺麗な脚に目が釘付け」「圧倒的美」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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