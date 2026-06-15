元日向坂46濱岸ひより、美デコルテ輝くキャミソール姿に反響「鎖骨が綺麗」「自然体の笑顔が可愛すぎる」
【モデルプレス＝2026/06/15】元日向坂46の濱岸ひよりが6月13日、自身のInstagramを更新。キャミソール姿を披露した。
【写真】元日向坂46「肌すべすべで憧れ」リラックスショット
濱岸はヤシの木、ハイビスカス、パイナップルの絵文字を添え、民家のような場所での写真を投稿。白に黒のパイピングが施されたキャミソール姿で笑顔を向けており、美しいデコルテや素肌を見せている。
この投稿に、ファンからは「リラックスした自然体の笑顔可愛すぎる」「鎖骨が綺麗」「肌すべすべで憧れる」「映画のワンシーンみたい」「シンプルコーデが映える」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】元日向坂46「肌すべすべで憧れ」リラックスショット
◆濱岸ひより、キャミ姿で美デコルテ見せ
濱岸はヤシの木、ハイビスカス、パイナップルの絵文字を添え、民家のような場所での写真を投稿。白に黒のパイピングが施されたキャミソール姿で笑顔を向けており、美しいデコルテや素肌を見せている。
◆濱岸ひよりの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「リラックスした自然体の笑顔可愛すぎる」「鎖骨が綺麗」「肌すべすべで憧れる」「映画のワンシーンみたい」「シンプルコーデが映える」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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