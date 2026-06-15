有名女優、品数豊富な夕食の手料理公開「器や盛り付け方が綺麗でお店みたい」「豪華」の声
【モデルプレス＝2026/06/15】俳優の秋野暢子が6月13日、自身のInstagramを更新。手料理を公開した。
【写真】69歳ベテラン女優「野菜たくさんで健康的」な夕食一覧
秋野は「さて〜今夜はこんな感じのオカズ」とコメントし、夕食を公開。お魚はおさしみとカルパッチョ2種類です。実は鶏胸肉のスパイシー焼きの写真撮り忘れ…あとは、トーフと白菜と塩昆布とマヨネーズのサラダ。パリッとレタスにしらすのペペロンチーノのぶっかけ。ナスの甘辛煮」と献立を記し、スプラウトを乗せたカルパッチョとマグロやサーモンなどの数種の刺身、サラダやナスの煮物などの手料理を器に盛り付けた写真をコラージュしたものを披露した。
この投稿に、ファンからは「彩りが綺麗で食欲そそられる」「器や盛り付け方が綺麗でお店みたい」「ボリュームたっぷり」「野菜たくさんで健康的」「豪華」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】69歳ベテラン女優「野菜たくさんで健康的」な夕食一覧
◆秋野暢子、品数豊富な夕食公開
秋野は「さて〜今夜はこんな感じのオカズ」とコメントし、夕食を公開。お魚はおさしみとカルパッチョ2種類です。実は鶏胸肉のスパイシー焼きの写真撮り忘れ…あとは、トーフと白菜と塩昆布とマヨネーズのサラダ。パリッとレタスにしらすのペペロンチーノのぶっかけ。ナスの甘辛煮」と献立を記し、スプラウトを乗せたカルパッチョとマグロやサーモンなどの数種の刺身、サラダやナスの煮物などの手料理を器に盛り付けた写真をコラージュしたものを披露した。
◆秋野暢子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「彩りが綺麗で食欲そそられる」「器や盛り付け方が綺麗でお店みたい」「ボリュームたっぷり」「野菜たくさんで健康的」「豪華」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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