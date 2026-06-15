畑芽育、美スタイル際立つ花柄ノースリーブドレスに反響「圧倒的な美」「女神かと思いました」
【モデルプレス＝2026/06/15】女優の畑芽育が6月14日までに自身のInstagramを更新。13日に行われた国際⾳楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（＠TOYOTA ARENA TOKYO）のオフショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】23歳美人女優、抜群スタイル授賞式オフショット
畑は「今日という日はきっと、ずっとずっと私の人生を支えてくれる記憶になります」とつづり、会場内での写真を複数枚投稿。自身もアンバサダーとして登場した「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」でのドレス姿を披露した。ロング丈のマーメイド風のノースリーブドレスとなっており、リボンや落ち着いた色合いの花柄が大人びた雰囲気を引き立たせている。ドレスからは美しい素肌が覗いており、畑は「音楽に携わるすべての皆様にリスペクトと大きな感謝を」とコメントしている。
この投稿に「圧倒的な美」「MAJお疲れ様でした」「花柄のドレスが可愛い」「女神かと思いました」「肌が綺麗」「眼福です」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆畑芽育、美肌際立つノースリーブドレス姿
畑は「今日という日はきっと、ずっとずっと私の人生を支えてくれる記憶になります」とつづり、会場内での写真を複数枚投稿。自身もアンバサダーとして登場した「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」でのドレス姿を披露した。ロング丈のマーメイド風のノースリーブドレスとなっており、リボンや落ち着いた色合いの花柄が大人びた雰囲気を引き立たせている。ドレスからは美しい素肌が覗いており、畑は「音楽に携わるすべての皆様にリスペクトと大きな感謝を」とコメントしている。
◆畑芽育の投稿に反響
この投稿に「圧倒的な美」「MAJお疲れ様でした」「花柄のドレスが可愛い」「女神かと思いました」「肌が綺麗」「眼福です」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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