元NGT48の川越紗彩さんのデジタル写真集「なんとかなるかも」（撮影：田中智久、税込2750円、KADOKAWA）がリリースされました。同写真集は、2025年10月14日に発売された1st写真集「なんとかなるなる」の未公開アザーカットのみで構成されたデジタル限定作品です。



【写真】透け感ピンクランジェリーなど悩殺カットが目白押しの川越紗彩さん写真集「なんとかなるかも」

1st写真集「なんとかなるなる」はインドネシア・バリにて撮影。リゾートならではの開放的な雰囲気の中、お尻の割れ目を初披露したハート型の黒ランジェリーや、透け感のあるピンクランジェリーのバックショットにも初挑戦し、これまで見せたことのなかった大胆な表現が話題を集めました。



撮影現場では2万枚ものカットが撮影されており、「このまま世に出さないのはもったいない」という思いから、アザーカットだけで再構成した新たな写真集の発売が実現しました。1st写真集では恥ずかしくて掲載できなかったものの、「デジタルなら見せてもいいかも」と思えた大胆なカットを川越さん自身がセレクト。



「なんとかなるかも」はバックショットを多数収録し、布面積の少ないランジェリーや水着カットを中心に構成。1st写真集以上に肌見せしたグラビア色を強調した全81ページの大ボリュームとなっています。



水色ランジェリーの川越さんが振り返るショットでは、まん丸のお尻がより際立ちます。1st写真集で「ヘルシーなのにセクシー」と話題になった、透け感ピンクランジェリーカットも収録。キュートな真っ赤なランジェリーも実は大胆なTバックです。黒ランジェリーの上に黒のキャミソールを羽織ったカットや白バニー＆水色バニーカットなども収録されています。



川越さんは「1st写真集には入りきらなかったお気に入りのカットや、ここでしか見られない特別な写真をたくさん詰め込んだ一冊になっています！『なんとかなるなる』を楽しんでくださった方にも、これから初めて見てくださる方にも、ぜひお手に取っていただけたらうれしいです！『なんとかなるかも』も、たくさんの方に愛していただけますように！」とコメントしてます。



【川越紗彩さんプロフィール】

かわごえ さあや 2000年10月14日生まれ。茨城県出身。2018年、NGT48の2期生として活動開始。シングル6作連続選抜入りをし、2024年2月末にNGT48から卒業。現在はインフルエンサー、モデルとして活動中。25歳の誕生日に1st写真集「なんとかなるなる」をリリース。