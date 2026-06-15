兵庫初のヒルトン“コンラッド神戸”が2030年開業！ スイートを含む全136室を展開
ヒルトンにとって兵庫初進出となるホテル“コンラッド神戸”が、2030年から、兵庫・神戸市に開業予定だ。
【写真】洗練された施設内！ 開業予定の新ホテル詳細
■神戸の街の新たなランドマークに
今回「コンラッド・ホテルズ＆リゾーツ」ブランドの国内5軒目として誕生するコンラッド神戸は、地下鉄三宮・花時計前駅と地下で繋がり、再整備が進むウォーターフロントエリアへの中間地点に位置し、「神戸市役所本庁舎2号館再整備事業」敷地内に新たに建設される高層複合ビルの地上4階および20階から28階に展開される宿泊施設。
客室は、スイートを含む全136室が用意される予定で、目的や好みに合わせて選ぶことができる。
また、オールデイダイニングやスペシャリティレストラン、ロビーラウンジ、カクテルバーなど趣向を凝らした料飲施設を併設。加えて、エグゼクティブラウンジ、屋内プール、フィットネスセンター、スパなども完備するという。
さらに、国際会議や華やかなイベント、ビジネス交流の需要に対応する、約500平方メートルのボールルーム（宴会場）やミーティングスペースも備え、洗練されたラグジュアリーな空間とおもてなしでゲストを迎える。
開業にあたり、ヒルトン 日本・ミクロネシア地区開発担当副社長である藤本博久氏は、「コンラッド神戸の開業が神戸の街に新たなランドマークをもたらすものと確信しています」とコメントしている。
【写真】洗練された施設内！ 開業予定の新ホテル詳細
■神戸の街の新たなランドマークに
今回「コンラッド・ホテルズ＆リゾーツ」ブランドの国内5軒目として誕生するコンラッド神戸は、地下鉄三宮・花時計前駅と地下で繋がり、再整備が進むウォーターフロントエリアへの中間地点に位置し、「神戸市役所本庁舎2号館再整備事業」敷地内に新たに建設される高層複合ビルの地上4階および20階から28階に展開される宿泊施設。
また、オールデイダイニングやスペシャリティレストラン、ロビーラウンジ、カクテルバーなど趣向を凝らした料飲施設を併設。加えて、エグゼクティブラウンジ、屋内プール、フィットネスセンター、スパなども完備するという。
さらに、国際会議や華やかなイベント、ビジネス交流の需要に対応する、約500平方メートルのボールルーム（宴会場）やミーティングスペースも備え、洗練されたラグジュアリーな空間とおもてなしでゲストを迎える。
開業にあたり、ヒルトン 日本・ミクロネシア地区開発担当副社長である藤本博久氏は、「コンラッド神戸の開業が神戸の街に新たなランドマークをもたらすものと確信しています」とコメントしている。