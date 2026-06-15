赤い羽根共同募金などで集めた寄付金、およそ1億8000万円が使途不明になっていることがわかりました。

◇

「赤い羽根共同募金」は“困ったときはお互いさま”という助け合いの精神から戦後に生まれました。

その歴史はおよそ80年で、日本の社会福祉などを支え続けています。

しかし、15日、北海道で“赤い羽根募金”の活動を行う北海道共同募金会が会見を行い、集めた寄付金の一部が使途不明になっている事を明かしました。

その額、およそ1億8000万円です。会計責任者の50代の男性事務局長が着服していた疑いがあるということです。

■今年2月17日…異変に気づく

募金会が異変に気づいたのは今年の2月17日で、事務局長に対する所得税法違反の疑いで、募金会に国税局の強制調査が入りました。

その後、募金会が調査を行い、3月末に金額が足りていない可能性を把握し、弁護士にも調査を依頼しました。

そして、5月のゴールデンウイーク明けに調査結果の報告を受けたということです。

■事務局長は2020年頃から着服か

募金会は、事務局長が2020年頃から着服をしていたとみていて、刑事告訴を検討しているということです。

北海道共同募金会・瀬尾英生会長

「（事務局長は）今後、懲戒解雇の手続きを行っていく。事実が確定次第、事務局長への損害賠償請求なども行う」

赤い羽根共同募金は、北海道だけでも例年、6億円から7億円の寄付金が集まります。

毎年4月に、福祉活動の助成金として分配されていますが、今年は使途不明金の調査のため、まだ分配できていないということです。

今回の問題は、寄付をした人の思いも、募金会で事業にあたる人の思いも踏みにじることになりました。募金会は「再発防止の取り組みを進めていく」としています。