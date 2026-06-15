◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本２―２オランダ（１４日、ダラス競技場）

北中米Ｗ杯の１次リーグＦ組初戦を迎えたＦＩＦＡランキング１８位の日本は、準優勝３度で同８位の強豪オランダと２―２で引き分けた。１点を追う後半１２分、ＭＦ中村敬斗（２５）＝Ｓランス＝が同点ゴール。中村は日本代表史上７人目となるＷ杯デビュー戦弾となった。オランダに勝ち越された後、後半４４分にＣＫから途中出場したＦＷ小川航基（２８）＝オランダ１部ＮＥＣ＝のヘディングシュートが、ＭＦ鎌田大地（２９）＝クリスタルパレス＝の頭にわずかに触れ同点に。２度の劣勢を追いつき、貴重な勝ち点１をつかんだ。

青とオレンジが織りなす６万９２８５人の視線が、一点に注がれた。日本が１点を追う後半１２分、中村は久保のパスを呼び込んだ。ペナルティーエリアの左側。子供のころから“敬斗ゾーン”と呼ばれてきた得意な場所だ。ゴールから離れるドリブルで相手を誘い出すと、右足でドゥムフリスの股を抜く。鮮やかなＷ杯初ゴールに、同世代の久保とがっちり抱き合った。

「これまでやってきたことは無駄じゃなかった」。言葉に実感がこもった。元ブラジル代表のロナウジーニョに憧れた少年時代は、ブラジル音楽をＢＧＭに、自宅前のアスファルトでシューズの裏に穴が開くまでボールを触り続けた。吸い付くようなタッチと、顔を上げたまま相手を見て仕掛ける得意プレーの原点だ。

ただ、技術だけではたどり着けない場所がＷ杯。中村の場合、自らを貫く意志の強さが突出していた。中学進学時、連係重視の柏の下部組織から、個の打開力を磨ける三菱養和ＳＣへ移籍。当時、生方修司コーチに「ここはドリブル、できますか？」と尋ねて驚かせた少年は、自らのスタイルを信じて道を切り開いた。

１０代で渡欧後は出場機会を失い、レベルが落ちるオーストリア２部へ移籍する苦境も味わった。それでも「絶対日本には帰らない」と欧州に踏みとどまり、結果を残して決断を正解に変えた。昨季は所属するＳランスがフランス２部に降格。移籍にも失敗し、Ｗ杯を目前にして絶望感を味わったが、２部で１４ゴールを量産して力を証明した。「自分を信じてやり続けたから、森保監督もスタメンで使ってくれた。感謝したい」。トップクラブの選手が居並ぶオランダの堅守を破り、その価値を世界に示した。

２３年６月の代表初ゴールも、アシストは久保だった。戦友と大舞台で喜びを分かち合い「気持ち良かった。やっぱり久保選手からのパスっていうのも、またいいなって」と感慨に浸った。脚をつりやすい体質で、ふくらはぎの圧迫を避けるため限界まで下げた短いソックスは、今やトレードマーク。三笘、南野を欠いた森保ジャパンを救った背番号１３。端正なルックスに強い意志を秘めたアタッカーが、主役の座に堂々と名乗り出た。（金川 誉）