アメリカ・カナダ・メキシコの3か国で開かれている「FIFAワールドカップ2026」。日本の初戦、午前5時から行われたオランダとの激闘に鹿児島も沸きました。

「会場は大きな盛り上がりを見せています」

鹿児島市で開かれたパブリックビューイングには、およそ170人が集まりました。

（サポーター）「日本も前回大会でいい成績を残しているので、勝てると思っている」

どちらにも勝ってもらいたい

一方こちらは、オランダ出身の英会話講師ダニエル・ライキンスさんと、妻の坂元香里さんです。2010年大会の同じカードでは、オランダが1対0で勝利していますが…。

（香里さん）「どっちも引き分け、どちらにも勝ってもらいたい。決勝まで進んでもらいたい」

（ダニエルさん）「日本とオランダは、1－0で日本だね」

後半5分…

0対0で迎えた後半5分、オランダに先制されると…

（パブリックビューイング）「ああーーーー」

（香里さん）「次は日本が1点取る番」

すると後半12分、日本は中村のシュートで同点に追いつきます。

（パブリックビューイング）「おおおおおおおーーーーーー」

（ダニエルさん）「とってもうれしい」

（香里さん）「予言通り1対1で」

再び…

しかしその後、日本は再び勝ち越しを許します。再びリードされた日本に、鹿児島からもエールを送ります。

そして後半43分…

（ダニエルさん・香里さん）「やったーーーー」「えーすごいすごい」

（パブリックビューイング）「うおーーーーーーーーーー」

コーナーキックからの小川のヘディングが鎌田に当たり、土壇場で同点に！

日本はオランダ相手に2－2で引き分け、貴重な勝ち点1を掴みました。

同点になって良かった

（ダニエルさん）「いい結果になった。平和でとてもうれしい。両チームともポイントをとったから」

（香里さん）「よかったです。引き分けで、けんかもなしだし、よかった」

（パブリックビューイングのサポーター）「しっかり日本の選手が1点決め返してくれたので、同点になって良かった」

（パブリックビューイングのサポーター）「ぐっすり寝られそう。寝られないかも逆に、興奮して」

学校や仕事に向かう人たちからも喜びの声

試合終了から1時間後、学校や仕事に向かう人たちからも喜びの声が聞かれました。

「少し眠い。追いつく力がすごかった。力強さを感じた」

（徹夜で観戦）「興奮で全然起きていられる。ベスト8以上に行ってくれたらいい」

次のチュニジア戦は今月21日午後1時から。鹿児島市のセンテラス天文館では、パブリックビューイングも行われます。

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