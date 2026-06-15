W杯日本初戦 日本対オランダは2-2の引き分け！ワールドカップパブリックビューイング
アメリカ・カナダ・メキシコの3か国で開かれている「FIFAワールドカップ2026」。日本の初戦、午前5時から行われたオランダとの激闘に鹿児島も沸きました。
「会場は大きな盛り上がりを見せています」
鹿児島市で開かれたパブリックビューイングには、およそ170人が集まりました。
（サポーター）「日本も前回大会でいい成績を残しているので、勝てると思っている」
一方こちらは、オランダ出身の英会話講師ダニエル・ライキンスさんと、妻の坂元香里さんです。2010年大会の同じカードでは、オランダが1対0で勝利していますが…。
（香里さん）「どっちも引き分け、どちらにも勝ってもらいたい。決勝まで進んでもらいたい」
（ダニエルさん）「日本とオランダは、1－0で日本だね」後半5分…
0対0で迎えた後半5分、オランダに先制されると…（パブリックビューイング）「ああーーーー」
（香里さん）「次は日本が1点取る番」
すると後半12分、日本は中村のシュートで同点に追いつきます。
（パブリックビューイング）「おおおおおおおーーーーーー」
（ダニエルさん）「とってもうれしい」（香里さん）「予言通り1対1で」 再び…
しかしその後、日本は再び勝ち越しを許します。再びリードされた日本に、鹿児島からもエールを送ります。
そして後半43分…
（ダニエルさん・香里さん）「やったーーーー」「えーすごいすごい」
（パブリックビューイング）「うおーーーーーーーーーー」
コーナーキックからの小川のヘディングが鎌田に当たり、土壇場で同点に！
日本はオランダ相手に2－2で引き分け、貴重な勝ち点1を掴みました。同点になって良かった
（ダニエルさん）「いい結果になった。平和でとてもうれしい。両チームともポイントをとったから」
（香里さん）「よかったです。引き分けで、けんかもなしだし、よかった」
（パブリックビューイングのサポーター）「しっかり日本の選手が1点決め返してくれたので、同点になって良かった」
（パブリックビューイングのサポーター）「ぐっすり寝られそう。寝られないかも逆に、興奮して」学校や仕事に向かう人たちからも喜びの声
試合終了から1時間後、学校や仕事に向かう人たちからも喜びの声が聞かれました。
「少し眠い。追いつく力がすごかった。力強さを感じた」
（徹夜で観戦）「興奮で全然起きていられる。ベスト8以上に行ってくれたらいい」
次のチュニジア戦は今月21日午後1時から。鹿児島市のセンテラス天文館では、パブリックビューイングも行われます。
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