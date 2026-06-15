12星座×タロット占い「蟹座（かに座）」2026年6月15日（月）〜6月21日（日）のあなたの運勢は？ 総合運・開運メッセージ
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年6月15日（月）〜6月21日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「蟹座（かに座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。
（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）
■蟹座（かに座）
カード：ソードのエース（逆位置）
思考が空回りする週。アイデアはあるが、整理できず決め手を欠く。焦って結論を出さないこと。一度、情報を紙に書き出して要点だけ残そう。鋭い言葉が裏目に出やすいので、発言は慎重に。頭が冴えるまで、重要な判断は数日寝かせたほうが賢明だ。
■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）
池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。
（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）
■蟹座（かに座）
カード：ソードのエース（逆位置）
■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）
池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4 https://youtu.be/UHrZuZcHTj4
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