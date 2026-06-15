不動産売買を手掛ける山形県米沢市の会社が山形地方裁判所米沢支部から破産手続きの開始決定を受けたことが分かりました。負債額はおよそ１億３２００万円にのぼります。

帝国データバンク山形支店によりますと、米沢市金池の不動産業者「メゾン」は今月4日付けで山形地方裁判所米沢支部から破産手続き開始決定を受けたということです。

■「メゾン」の事業内容は

「メゾン」は１９７９年に設立。「不動産買取センター米沢」の店舗名で、宅地分譲などの不動産売買を主体として、同仲介や管理などを手掛けてきました。

２０２１年５月期には年間売上高およそ１億５００万円を計上していました。

しかし、小規模事業者であったことから採算性の確保に課題を抱えており、金融依存度の高い運営を余儀なくされていたということです。

■社内体制の一時的な変化で...

２０２５年５月期は、社内体制の一時的な変化を要因として、年売上高はおよそ５０００万円に減少。

採算性の乏しさから債務超過に陥る中、２０２６年４月に創業者の前代表が逝去したことから、支えきれず事業の継続を断念しました。

負債額はおよそ１億３２００万円にのぼります。