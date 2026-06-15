酒田市の夜を不安に陥れた男がまたしても逮捕されました。

【写真を見る】関係者が明かす犯人の人物像とは？ 酒田市の連続放火事件に絡み、男を再逮捕 元勤務先の代表を取材 「よく“金を貸してほしい”と言われていた」（山形）

山形県酒田市の連続放火事件に絡み、物置小屋に放火したとして逮捕・起訴された２３歳の男が、別の日に車から物を盗み火をつけるなどしていた疑いで再逮捕されました。

男が以前勤務していた会社の代表は、ＴＵＹの取材に対し男から「よく金を貸してほしいと言われていた」と話しました。

窃盗や器物損壊の疑いできょう再逮捕されたのは住所不定・無職の男（２３）です。

警察によりますと、男は今年３月酒田市東泉町３丁目で住宅の敷地内に停められていた車から芳香剤などを盗んだほか、現金を盗もうとしたものの盗むことができず、車に火をつけて壊すなどした疑いがもたれています。

男は容疑を認めています。

男は今年４月に酒田市東泉町２丁目で物置小屋に火をつけたとして、すでに逮捕・起訴されています。

酒田市東泉町付近ではこのころ不審火が連続して発生していて、警察は男がこれらの事件にかかわった可能性があるとみて調べを進めています。

■男の人物像は？

男がどういった人物なのか、男が以前勤務していた会社の代表に話を聞くと。

「注意を受けると次の日来なかったり、怒られるのが怖かったり、言われるのが嫌だったりする印象」

「家族からのお願いでトラブルが続いたこともあり辞めさせてくれということで退職した」

■借金について

男は窃盗の疑いでも逮捕されています。

Ｑ借金について

「小口の融資を２０件くらいですかね、受けていたみたいで。仕事中に電話を取っていたのもその電話だったのかなと。会社のお金を使い込むというよりもよくお金を貸してくれとか（給料の）前借りさせてほしいとかは多かった」

不審火と男との関係などについて警察の調べが続けられています。