人工肛門や人工膀胱を持つ人＝オストメイトについて知ってもらおうというイベントが15日、山口市で始まりました。



イベントはオストメイトへの理解促進を目的に開かれ、県の内外から17の支援団体や企業が出展しています。



オストメイトは病気や事故などにより腹部に排泄のための人工肛門や人工膀胱＝ストーマがある人のことです。



排泄物をためるストーマ用装具を腹部に貼り排泄をコントロールします。





出展団体のひとつ、日本福祉医療ファッション協会は福祉と医療、ファッションを融合し、社会課題の解決に取り組んでいます。おしゃれなストーマ用装具などオストメイトにしかできないファッションのファッションショーをこの秋、パリで企画しています。（日本福祉医療ファッション協会 矢野雷太理事）「医療業界の中だけでこの話をしていても広がらないのでこういった関係のないファッションが大好きな人と発信をすることで今まで知らなかったひとが知る機会になればいいかなと」（実行委員会 高下憲治副実行委員長）「病気を持っている人たち障害者が一緒になってお互いがお互いを知ろうその中に一般の人たちも入ってきてほしいねという形で」「このようなイベントを始めました」イベントは16日まで山口市のKDDI維新ホールで開かれます。