原則として65歳から受け取ることができる「年金」についてです。



きょう15日は、2か月に1度の年金支給日です。



実は、今回分から支給額が引き上げられました。



受け取った人たちの本音を聞いてきました。



■熊本市中央区･子飼商店街のATM



きょう、熊本市の商店街の一角にあるATM。お年寄りが現金を引き出していました。



■70歳女性「（年金は）ちょっと上がりましたね。分かります、通知が来たんで。ちょっと助かります。」





お年寄りや障害がある人が受けとる公的年金。今年度は「国民年金」が前の年度から1.9％の引き上げです。会社員や公務員だった人などが受け取る「厚生年金」が2.0％、引き上げられました。例えば、昭和31年4月1日よりも後に生まれた人で、国民年金の満額は、月額7万608円でひと月1300円増加です。

一方、年金を受け取っているお年寄りの本音は―。

■70代「いろんなスーパーを回って安いところを見つけて買っている。節約しないと絶対（生活状況が）ダメです。」



■80代「そんな辛抱してもしょうがない。あと何年も生きらんけん。」



■70代「そりゃ、もうちょっと支給されるものであればほしいですけどね。だけど今は年寄りが多いじゃないですか若者より。だから無理は言えない。」

帝国データバンクによりますと、飲食料品は、中東情勢の悪化を背景に、広い範囲で値上げラッシュが続くという見方です。



年金の額は増えたものの、受給者のお財布事情は苦しい状況が続いています。



■シルバー人材センターでは…

そのため、熊本県内では年金を受給しながら働く人も。



けさ、熊本市の公園では市のシルバー人材センターに登録する60代から70代の人たちが、ごみ拾いや草刈り作業などを行っていました。



県内には、シルバー人材センターの会員が1万人以上いるといいます。

■76歳「ここは配分金という給料をいただいている。それがないと非常に（厳しい）」



物価高に中東情勢の悪化が生活を圧迫する日は、いつまで続くのでしょうか。