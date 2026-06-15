6月13日、バラエティ番組『嗚呼！！みんなの動物園』が放送された。ゲストに女優の有村架純が登場したが、VTRで見せた珍しい衣装に話題が集まった。

この日は、嵐の相葉雅紀が主体となり、保護犬のトリミングをおこなう企画『相葉トリミング』がオンエア。有村は同企画に出演し、トリミングに挑戦した。

「有村さんは、繁殖業者から引き取った超大型犬のグレート・ピレニーズと、ボサボサになってしまったトイ・プードルの2匹をトリミング。繁殖業者のずさんな管理に複雑な心境を吐露しながら、相葉さんと力を合わせて犬たちために尽力していました」（テレビ局関係者）

VTRの有村は、長い髪をひとつに結び、青いデニムに透け感のある白いシャツを着用。トリミングのために動きやすい格好で登場した。X上では《シンプルなのにやっぱり可愛い》《この透明感はガチで人類の奇跡》など、絶賛の声があふれている。有村のカジュアルな装いは、かなり珍しいのではないかと芸能プロ関係者が指摘する。

「有村さんのInstagramでは、映像作品での様子や、アンバサダーを務めるファッションブランドのイベントなどの投稿が多数見られます。特にここ最近はドレスアップした姿がたびたび投稿されていて、エレガントな装いが多かった印象です。バラエティ番組に出演することも珍しいですから、今回は貴重なカジュアルスタイルとなりました」（芸能プロ関係者）

自然体な有村が見られた同番組での企画。手慣れた手つきでケアをおこなう有村だったが、夢が叶った瞬間でもあったようだ。

「VTRの中で、有村さんは、幼いころトリマーになりたかったと語っていました。兵庫の実家ではチワワを飼っていたと明かし、ブラッシングも手慣れたもの。トリミングは念願だったようです。動物に優しく話しかけながらケアする優しい雰囲気は、透明感に磨きをかけているようでした」（前出・テレビ局関係者）

視聴者も犬も癒すとは、さすがの有村だ。