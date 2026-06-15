6月14日、タレントのボビー・オロゴン容疑者が、知人女性に性的暴行を加えた不同意性交の疑いで逮捕された。バラエティ番組ではおどけたキャラクターが認知されているが、女性への “暴力沙汰” が続き、波紋を呼んでいる。

「各社の報道によれば、4月21日に女性がボビー容疑者に呼び出されて千葉県内の民家に入ったところ、体を触られるなどの被害にあったと伝えられています。

防犯カメラなどの捜査から、6月14日未明に容疑者が海外から羽田空港に帰国したところ、逮捕されたそうです。ただ、ボビー容疑者は『事実はまったく違います』と否定しているといいます」（スポーツ紙記者）

ボビー容疑者の逮捕が報じられると、Xでは

《せっかく鬼連チャンで復活しかけてたのに。また暴力か》

《ボビーって前も暴力とかで捕まってなかったっけ》

《離婚調停が終わりTVにも少し使ってもらえるようになった矢先に女性関係の暴力沙汰ふたたび》

など、冷ややかな声が出ている。ボビー容疑者が逮捕されたのは、今回が初めてではない。

「1999年に一般女性と結婚し、5人の子どもが生まれたボビー容疑者ですが、2020年に妻への暴行容疑で逮捕されたのです。逮捕後、妻は報道陣に対し、『長年にわたりさまざまなDVを受けていた』と告白しました。

ボビー容疑者は暴行の罪で起訴され、罰金10万円の判決を言い渡され、2025年5月に妻との離婚が発表されたのです。最近はバラエティ番組に出ることも増えていましたが、2回にわたって女性への暴力ざたが取りざたされたことで、今後の活動が危ぶまれています」（芸能記者）

5人の父親としての顔も持つボビー容疑者。家庭内での立ち位置について持論を展開したこともあった。

「2024年8月、実業家の “ひろゆき” こと西村博之氏とYouTubeで対談したときのことです。

家庭内でのパワーバランスに関する話題で、ボビー容疑者は『僕が育ったところは、お父さんが格下はありえない。お父さんを下にした瞬間、子どもたちにもなめられるし教育も成立しなくなる。お父さんを下にした場合、子どもの下になって、さらに自分を見つめたときには、生きている価値が下がると僕は思ってる』と、父親が上でいる必要があると話したのです。

ある種、“亭主関白” な思考を抱いていたといえます。もちろん、そうした考え自体は咎められるものではありませんが、元妻への暴行や、今回の知人女性に対する不同意性交疑惑から、ボビー容疑者が女性を下に見ていたような印象を持たれているようです」（同前）

2度めの逮捕は、芸能活動に暗い影を落としかねない。