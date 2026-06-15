◆北中米Ｗ杯 ▽１次リーグＦ組第１戦 日本２―２オランダ（１４日・ダラス）

北中米Ｗ杯の１次リーグＦ組初戦を迎えたＦＩＦＡランキング１８位の日本は、準優勝３度で同８位の強豪オランダと２―２で引き分けた。オランダに勝ち越された後、後半４４分にＣＫから途中出場したＦＷ小川航基（２８）＝オランダ１部ＮＥＣ＝のヘディングシュートが、ＭＦ鎌田大地（２９）＝クリスタルパレス＝の頭にわずかに触れ同点に。２度の劣勢を追いつき、貴重な勝ち点１をつかんだ。

魂を込めたヘディングシュートが、奇跡的な同点弾を呼んだ。途中出場のＦＷ小川航基がチームを救った。１―２の後半４４分。オランダＤＦファンダイクの頭上をわずかに越えるＭＦ伊東のピンポイント右ＣＫを完璧に合わせると、正面のＭＦ鎌田大地の頭をかすめてネットを揺らした。“認定ゴール”とも言えるアシストに「（鎌田に）逆ギレされました。俺のゴールなのに、お前が喜び過ぎるから、俺のゴールじゃない雰囲気になったって。そんなふうに言われるのもよく分からないけど、そういうユーモアもあり、いい雰囲気でした」と冗談交じりに振り返った。

１―２の後半３０分からピッチに立って、Ｗ杯デビュー。２トップに転じて攻勢を強めてゴールに迫り、セットプレーから本領発揮とも言える得点感覚を発揮。「ゴールを取るところは自信を持っている。得点を欲しがっているとすごく感じたし、みんなの助けになりたいという強い気持ちだった」とうなずいた。

あの日の誓いが、原動力だった。堂安、三笘ら同世代の仲間が主力で戦った前回カタールＷ杯時はＪ２横浜ＦＣでプレーしており、日本がクロアチアに決勝トーナメント１回戦で敗れた試合はテレビで観戦。ＰＫで敗れ、夢が途絶えた瞬間のことは今でも鮮明に覚えている。「放心状態じゃないけど、チャンネルを変えることもなくボーッとしてしまって。そのくらい熱量があるのがＷ杯なんだなと思いました」。死力を尽くして戦う姿に心が動いた。

だからこそ敗退直後に自身のＳＮＳにこうつづった。「次は俺がやる ４年後に点を取るのは俺」。ゴールはお預けも、間違いなく主役の一人だった。５月３１日のアイスランド戦でも途中出場で決勝点を決めるなど切り札的な役割を担う。ストライカーらしく「モヤモヤしています。公式上、僕のゴールになっていないので、正真正銘のゴールを決められるように」と宣言。誰よりも得点に飢えた男が、世界の舞台でまだまだ躍動する。（後藤 亮太）