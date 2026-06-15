マリオット・インターナショナルは、「コートヤード・バイ・マリオット沖縄リゾート」を6月15日に開業した。

旧かねひで喜瀬ビーチパレスをリブランドした。国内で「コートヤード・バイ・マリオット」ブランドとして初となるビーチリゾートとなる。

客室はフォレストビューのスーペリア8室と、デラックスキング、コーナースイートなどオーシャンビュールーム7タイプ162室の計170室を設ける。室内にはワークデスクや収納を備え、オーシャンビューの客室にはプライベートバルコニーを設ける。多くの客室が最大4名まで宿泊できる。

館内には、ビーチフロントレストラン「Shioka」、ロビーラウンジ＆バー「THE LOUNGE」、24時間営業のフィットネスセンター、キッズクラブ、ショップ、多目的スペース、リゾートチャペルを設け、遊泳期間中はマリンアクティビティも用意する。

食事は、レストラン「Shioka」で、地元の魚介や沖縄県産食材を使った沖縄料理やグリル料理、バーベキューメニューを朝食ビュッフェ、ランチ、ディナーで提供する。

アクセスは、那覇空港から沖縄自動車道経由で車で約60分、国道58号線経由で約100分。