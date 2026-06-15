【怖い話】｢絶対に拾って帰らないで！｣理由もなく異様に執着してしまうものを見つけたとき→たまたま拾ったモノで運命が変わってしまう恐怖【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
現役郵便局員であり、同僚から寄せられる不思議な体験談や怖い話を漫画化している送達ねこ(@jinjanosandou)さん。読者から｢こういう不思議で怖い話って好き｣｢けっこう背筋がゾクッとしたけど、めちゃくちゃおもしろい…！｣と好評の『郵便屋が集めた奇談』より、石にまつわる恐ろしいエピソードを描いた『拾う』を紹介する。
■むやみに拾ってはいけない理由
N支店に勤めるリコさんは、あるご婦人宅へ荷物の集荷に訪れた。中身は｢石｣で、ご婦人は｢登山でこれを持ち帰ってから不幸が立て続けに起こって…｣と話し、寺のアドバイスで山の管理者に返送するのだという。
これを聞いたリコさんは、小学生のころの学校帰りに“あるもの”を拾ったことを思い出す。それは汚れているのにとてもよいものに思えて仕方なく、一度は捨てられてもゴミ収集車を追いかけて取り戻すほど異常に執着していたそうだ。リコさんが幼少期に何を拾ったのかについて送達ねこさんは、｢自分も描くうえで知りたくて聞いてみたのですが、伏せられました。災いの再演を今も怖れているから、とのことだそうです｣と明かしてくれた。
■執着が運命を変える恐怖
本作を公開すると石に関して読者からの反響が大きく、｢石を拾うと、縁に傷がつくと言われました｣という興味深いコメントもあったという。送達ねこさんは、｢『縁に傷がつけば、出会うべき人に出会えず、逆に出会ってはならない人に出会ってしまう』と…。たしかに『石には特別な力が宿っていて、持ち主に影響を及ぼす』という話を聞きます｣と語る。
さらに、｢お店で売られるようなパワーストーンは逆によい意味で、望む縁を持ち主にもたらすといわれていますし、石に不思議な力をみとめるさまざまな言い伝えが世界中にあるようです。縁でつながる人によって人生も変わるでしょうから、たまたま拾った石で出会いが変わってしまうとしたら怖いですね。目にとまったモノに、ふと執着を感じて運命が変わる…奥深い神秘を感じます｣と語ってくれた。よいものに見えるものが、本当によいものとは限らない。理由もなく執着する“もの”を見つけても、絶対に拾わないでほしい。
取材協力：送達ねこ(@jinjanosandou)
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