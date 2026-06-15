「一緒に遊んでんのしぬ」あやなん、元夫＆恋人＆息子たちとのプリクラを公開！ 「時空歪んだ…？」
YouTuberのあやなんさんは6月14日、自身のX（旧Twitter）を更新。元夫でYouTuberグループ・東海オンエアのメンバーのしばゆーさん、恋人、息子たちとのプリクラ画像を公開し、反響を呼んでいます。
【画像】あやなん＆しばゆー＆息子たち＆恋人の大集合プリクラ
ファンからは「何この図www」「まって、どゆこと？時空歪んだ…？」「一緒に遊んでんのしぬ」「どんな気持ちなんだろう？」「しばゆーが1番ギャルでおもろいwwwww」「かんわいい！！！」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【画像】あやなん＆しばゆー＆息子たち＆恋人の大集合プリクラ
「どんな気持ちなんだろう？」あやなんさんは「昨日たまたま立ち寄ったゲームセンターで『プリクラを３台撮ると平成プリクラシール貰える！』っていう激アツキャンペーンをやっていてどうしても欲し過ぎて男達がクレーンゲームやってる隙に1人でプリクラ無双したwwwww」と報告し、4枚の画像を投稿しました。1枚目にソロでのプリクラを載せていますが、2、3枚目にはしばゆーさん、恋人、息子たちが登場。あやなんさんは「でも結局みんな参入してきてくれたありがとうwww」とつづっています。全員、とても仲が良さそうです。
「しばなんファミリー本当に大好き」4月27日に更新したInstagramの投稿では「息子の誕生日に念願のピクサー展にいってきました」と報告し、しばゆーさん、息子たちと外出した時の様子を公開したあやなんさん。ファンからは「パパにもママにも似てる」「しばなんファミリー本当に大好き」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)