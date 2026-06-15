「170cm未満とは思えず」“もっと身長が高いように感じる40代男性俳優”ランキング1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年6月2日、全国10〜70代の男女300人を対象に、40代男性俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「もっと身長が高いように感じる40代男性俳優」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、山田孝之さんです。1983年鹿児島県出身の俳優です。『電車男』や『闇金ウシジマくん』『全裸監督』など数々の話題作で主演を務めてきました。圧倒的な存在感や凄みのある演技から大柄な印象を受けますが、実際の身長は169cm。その体から発せられる熱量と演技力で観客を魅了し続けています。
▼回答者コメント
「存在感があるので、大きく見えますが、平均身長ぐらいなのですね」（60代男性／兵庫県）
「スクリーンやドラマの画面から放たれる圧倒的な存在感と、男らしい体躯のオーラが凄まじい。役柄のワイルドさや鋭い演技力も相まって、実際の169cmという数字よりもはるかに大柄に見える」（60代男性／大阪府）
「イメージだけどもっと大きいかと。体格もがっちりしているので」（40代女性／富山県）
見事1位に輝いたのは、卓越した身体能力を活かし、多くのアクション映画で主演を務める岡田准一さんです。ブラジリアン柔術の黒帯を持ち、複数の格闘技・武術のインストラクター資格も有しています。映画『ザ・ファブル』等では自らファイトコレオグラファーを務め、迫力あるアクションを作り上げました。強靭な肉体と高い身体能力を持っていることから、169cmと聞いて驚く人も多いようです。
▼回答者コメント
「存在感が凄いので175くらいあるかと思ってました」（40代男性／東京都）
「作品内での存在感や迫力が非常に大きいため、170cm未満とは思えず、実際よりも高身長なイメージがあります」（20代女性／東京都）
「お顔がシュッとしてる方はもっともっと高く見えるため」（20代女性／新潟県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：山田孝之／37票
2位にランクインしたのは、山田孝之さんです。1983年鹿児島県出身の俳優です。『電車男』や『闇金ウシジマくん』『全裸監督』など数々の話題作で主演を務めてきました。圧倒的な存在感や凄みのある演技から大柄な印象を受けますが、実際の身長は169cm。その体から発せられる熱量と演技力で観客を魅了し続けています。
「存在感があるので、大きく見えますが、平均身長ぐらいなのですね」（60代男性／兵庫県）
「スクリーンやドラマの画面から放たれる圧倒的な存在感と、男らしい体躯のオーラが凄まじい。役柄のワイルドさや鋭い演技力も相まって、実際の169cmという数字よりもはるかに大柄に見える」（60代男性／大阪府）
「イメージだけどもっと大きいかと。体格もがっちりしているので」（40代女性／富山県）
1位：岡田准一／43票
見事1位に輝いたのは、卓越した身体能力を活かし、多くのアクション映画で主演を務める岡田准一さんです。ブラジリアン柔術の黒帯を持ち、複数の格闘技・武術のインストラクター資格も有しています。映画『ザ・ファブル』等では自らファイトコレオグラファーを務め、迫力あるアクションを作り上げました。強靭な肉体と高い身体能力を持っていることから、169cmと聞いて驚く人も多いようです。
▼回答者コメント
「存在感が凄いので175くらいあるかと思ってました」（40代男性／東京都）
「作品内での存在感や迫力が非常に大きいため、170cm未満とは思えず、実際よりも高身長なイメージがあります」（20代女性／東京都）
「お顔がシュッとしてる方はもっともっと高く見えるため」（20代女性／新潟県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)