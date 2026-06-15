一人で電車に乗っていたらどうしよう。誰かに攫われていたらどうしよう。

【驚がくの出来事】高校生の娘が雨宿りしていると、通りかかった車から男が降りてきて…

2歳の孫の姿を見失い、Hさん（投稿時：広島県在住・60代女性）は目の前が真っ暗になった。

家族と手分けして探しに行った先で、彼女が見たのは......。

＜Hさんからのおたより＞

2023年11月末、娘の家族とUSJへ行ったときのこと。

閉園まで遊んでホテルに帰る途中、2歳の孫が居なくなってしまい、目の前真っ暗に！

手分けしながら探すことになり、私はユニバーサルシティ駅方向に向かいました。

孫によく似た服装の子が、おぶわれて

そうすると、孫とよく似た服装の男の子をおんぶしている小学生位の男の子を発見。

おんぶされている子の顔を見ると孫でした。

孫をおぶってくれていた子のご両親によると「迷子かなと思って」と、孫を保護してくださっていたとのこと。

私は、お礼を有ったものの、なにもお返しが出来なくて......。

「電車にのってしまったら」「誰かに連れ去られていたら」と考えながら探していたのて、ホッとして安心して、次のことが頭に浮かばなかったのです。

きっと帰りを急いでおられたのでしょうに、笑顔で「良かった」と言ってくださったあの時のご家族を探すことも出来ず、お礼も出来ません。

ありがとうという思いが伝わればと思って、投稿させて頂きました。



【このコーナーでは読者のみなさんからの投稿を紹介しています】

名前も知らない、どこにいるかもわからない......。そんな誰かに伝えたい「ありがとう」や「ごめんなさい」、あるいは「どんなもんだい！」を心の中に秘めている、という人もいるだろう。

Jタウンネットでは読者の皆さんの「『ありがとう』と伝えたいエピソード」「『ごめんなさい』を伝えたいエピソード」「親切自慢エピソード」「親切目撃談」などを募集している。

読者投稿フォームもしくは公式X（＠jtown_net）のダイレクトメッセージ、メール（toko@j-town.net）から、具体的な内容（どんな風に親切にしてもらったのか、どんなことで助かったのか、どんなことをしてしまい謝りたいのかなど、500文字程度〜）、体験の時期・場所、あなたの住んでいる都道府県、年齢（20代、30代など大まかで結構です）、性別を明記してお送りください。秘密は厳守いたします。

※本コラムではプライバシー配慮などのために体験談中の場所や固有名詞等の情報を変更している場合がありますので、あらかじめご了承ください