オランダに２度追いついての勝ち点１は悪くないスタートだ。

２失点したが、前半はバランス良く守れていた。相手がどう出てくるか様子を見ていた中で、まずは最初の鈴木彩のセーブがチームを落ち着かせた。あのプレーはめちゃくちゃ大きかった。

久保は前掛かりになりすぎず、堂安と連動してうまくハクポを抑えた。中に切り込ませず、相手を外に押し出していた。チームとしてもしっかり我慢できていたし、守備に関しては大きな改善点はないと思う。

ただ、失点した場面の細かい修正は必要。１点目はＦＫをクリアしたこぼれ球への対応が遅れ、余裕を持ってクロスを上げさせてしまった。もう少し次の展開を予測しておくべきだった。また、渡辺は真後ろにファンダイクを置く形になったが、半身になって抑えるようにしたかった。

２点目は相手がうまかった部分もあるが、フラフェンベルフに縦パスを通された時点で対応が後手後手になった。真ん中にボールがあるときは、守備陣はどこに出るかわからないので狙いを絞りづらいが、今回のように中央にパスを通されても、落ち着いて自分たちのペースで守備をしてほしい。（元日本代表ＭＦ）