ジュエリーのような輝きに沼落ち確定♡ 引き算メイクで活かす【ギラツヤEYE】の作り方

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この夏、気になるカレの視線を止めるのは、一点勝負の沼メイクなんだって！そこで今回は、北里琉をお手本に、ダイヤモンドのような輝きを放つ「ギラツヤEYE」のメイク術をご紹介します。目元を目立たせる引き算メイクで、沼らせEYEを手に入れちゃおう♡

ジュエリー級ギラツヤEYE

ラメに一点集中！

一撃必殺、ダイヤモンドのような特大の輝きは、引き算メイクがモノをいう。“素肌にワンポイントのジュエリーだけ”みたいに、ほぼカラーレスな目元や肌をあわせて。

ハネラインやダークリップで適度な辛口要素も入れたら上級者！

USE ITEM

【A】クリスタル アイシャドウスティック 03 4,950円／ボビイ ブラウン 
▶︎大粒グリッターながら、スルスルとみずみずしくのび広がる。

OTHER ITEM

【B】ヴィセ メルティフィット ジェルライナー BR332 1,210円（編集部調べ）／コーセー
▶︎やさしくニュートラルに目元を引き締めるグレージュブラウン。

【C】ブラッシュ N 906A 5,390円／NARS JAPAN
▶︎ツヤも血色もひかえめな低温チークでさりげなくニュアンスをオン。

【D】タンフルグラスティント ディープグレーズ 04 1,210円／カラーグラム 
▶︎蜜のようなもっちりツヤと透け発色で軽さをプラス。

【E】ザ ネイル ポリッシュ ＋ 132SP 2,420円／ADDICTION BEAUTY（限定）
▶︎まぶたのきらめきとリンクさせるように指先にはシルバーの輝きを。

How to▷瞳を取り囲むようにラメをオン

How to アイ

Aを上まぶたに直接ポンポンとランダムにつけたあと、指で密着させなじませる。下まぶたには同じくAをチップにとり、きわに入れる。Bで上まつ毛の隙間を埋めて目尻からは延長してハネ上げ。

How to チーク

Cをブラシでほお骨の下に沿ってシャープに入れる。

How to リップ

Dを唇全体につけたら、両唇をあわせてさらになじませる。

How to ネイル

Eを爪に2度塗り。

完成♡

瞳を飾るのはまばゆいきらめきだけ……

トップス 7,700円／ànuke（ànuke 新宿LUMINE2店）リング 14,300円／ヴイエー ヴァンドーム青山（ヴイエー ヴァンドーム青山 有楽町マルイ店）

撮影／NA JINKYUNG（TRON・人物）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／福岡玲衣（W）スタイリング／杉本奈穂（KIND）モデル／北里琉（本誌専属）

Ray編集部 エディター 佐々木麗

北里琉

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