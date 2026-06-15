ジュエリーのような輝きに沼落ち確定♡ 引き算メイクで活かす【ギラツヤEYE】の作り方

この夏、気になるカレの視線を止めるのは、一点勝負の沼メイクなんだって！そこで今回は、北里琉をお手本に、ダイヤモンドのような輝きを放つ「ギラツヤEYE」のメイク術をご紹介します。目元を目立たせる引き算メイクで、沼らせEYEを手に入れちゃおう♡

ジュエリー級ギラツヤEYE ラメに一点集中！ 一撃必殺、ダイヤモンドのような特大の輝きは、引き算メイクがモノをいう。“素肌にワンポイントのジュエリーだけ”みたいに、ほぼカラーレスな目元や肌をあわせて。 ハネラインやダークリップで適度な辛口要素も入れたら上級者！

USE ITEM 【A】クリスタル アイシャドウスティック 03 4,950円／ボビイ ブラウン

▶︎大粒グリッターながら、スルスルとみずみずしくのび広がる。 OTHER ITEM 【B】ヴィセ メルティフィット ジェルライナー BR332 1,210円（編集部調べ）／コーセー

▶︎やさしくニュートラルに目元を引き締めるグレージュブラウン。 【C】ブラッシュ N 906A 5,390円／NARS JAPAN

▶︎ツヤも血色もひかえめな低温チークでさりげなくニュアンスをオン。 【D】タンフルグラスティント ディープグレーズ 04 1,210円／カラーグラム

▶︎蜜のようなもっちりツヤと透け発色で軽さをプラス。 【E】ザ ネイル ポリッシュ ＋ 132SP 2,420円／ADDICTION BEAUTY（限定）

▶︎まぶたのきらめきとリンクさせるように指先にはシルバーの輝きを。

How to▷瞳を取り囲むようにラメをオン How to アイ Aを上まぶたに直接ポンポンとランダムにつけたあと、指で密着させなじませる。下まぶたには同じくAをチップにとり、きわに入れる。Bで上まつ毛の隙間を埋めて目尻からは延長してハネ上げ。 How to チーク Cをブラシでほお骨の下に沿ってシャープに入れる。 How to リップ Dを唇全体につけたら、両唇をあわせてさらになじませる。 How to ネイル Eを爪に2度塗り。

完成♡ 瞳を飾るのはまばゆいきらめきだけ…… トップス 7,700円／ànuke（ànuke 新宿LUMINE2店）リング 14,300円／ヴイエー ヴァンドーム青山（ヴイエー ヴァンドーム青山 有楽町マルイ店） 撮影／NA JINKYUNG（TRON・人物）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／福岡玲衣（W）スタイリング／杉本奈穂（KIND）モデル／北里琉（本誌専属）

Ray編集部 エディター 佐々木麗

北里琉