ジュエリーのような輝きに沼落ち確定♡ 引き算メイクで活かす【ギラツヤEYE】の作り方
この夏、気になるカレの視線を止めるのは、一点勝負の沼メイクなんだって！そこで今回は、北里琉をお手本に、ダイヤモンドのような輝きを放つ「ギラツヤEYE」のメイク術をご紹介します。目元を目立たせる引き算メイクで、沼らせEYEを手に入れちゃおう♡
ジュエリー級ギラツヤEYE
ラメに一点集中！
一撃必殺、ダイヤモンドのような特大の輝きは、引き算メイクがモノをいう。“素肌にワンポイントのジュエリーだけ”みたいに、ほぼカラーレスな目元や肌をあわせて。
ハネラインやダークリップで適度な辛口要素も入れたら上級者！
USE ITEM
【A】クリスタル アイシャドウスティック 03 4,950円／ボビイ ブラウン
▶︎大粒グリッターながら、スルスルとみずみずしくのび広がる。
OTHER ITEM
【B】ヴィセ メルティフィット ジェルライナー BR332 1,210円（編集部調べ）／コーセー
▶︎やさしくニュートラルに目元を引き締めるグレージュブラウン。
【C】ブラッシュ N 906A 5,390円／NARS JAPAN
▶︎ツヤも血色もひかえめな低温チークでさりげなくニュアンスをオン。
【D】タンフルグラスティント ディープグレーズ 04 1,210円／カラーグラム
▶︎蜜のようなもっちりツヤと透け発色で軽さをプラス。
【E】ザ ネイル ポリッシュ ＋ 132SP 2,420円／ADDICTION BEAUTY（限定）
▶︎まぶたのきらめきとリンクさせるように指先にはシルバーの輝きを。
How to▷瞳を取り囲むようにラメをオン
How to アイ
Aを上まぶたに直接ポンポンとランダムにつけたあと、指で密着させなじませる。下まぶたには同じくAをチップにとり、きわに入れる。Bで上まつ毛の隙間を埋めて目尻からは延長してハネ上げ。
How to チーク
Cをブラシでほお骨の下に沿ってシャープに入れる。
How to リップ
Dを唇全体につけたら、両唇をあわせてさらになじませる。
How to ネイル
Eを爪に2度塗り。
完成♡
瞳を飾るのはまばゆいきらめきだけ……
撮影／NA JINKYUNG（TRON・人物）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／福岡玲衣（W）スタイリング／杉本奈穂（KIND）モデル／北里琉（本誌専属）
Ray編集部 エディター 佐々木麗
北里琉