サッカー北中米Ｗ杯の日本―オランダ戦では、ＮＨＫで中継解説を務めた元日本代表ＭＦ本田圭佑の“名言”が話題となった。それと同時に、実況担当として的確な受け答えをした同局の小宮山晃義アナウンサーの評価が急上昇している。

Ｗ杯日本戦初実況だった小宮山アナは、オランダの選手を知らない本田から「１１番誰ですか？」「身長何センチですか？」と次々に質問を浴びせかけられたが、知識量を生かして完璧に即答した。

また、本田がその「１１番」をつける主力ＦＷを「１にガクポ、２にガクポ、３にガクポ」と警戒すると「４は誰ですか？」と絶妙に返す機転を発揮。本田から「（ＭＦの）デヨング、それか（ＦＷの）マレン」とさらなる回答を引き出すなど盛り上げに一役買った。

小宮山アナは東京の名門・暁星高サッカー部出身。慶大卒業後の２００６年に入局し、名古屋、東京などを経て現在は大阪放送局に勤務している。身長１８８センチの“さわやかイケメン”で、東京アナウンス室時代に「サタデースポーツ」「サンデースポーツ」など、多くのスポーツ番組に携わっている。

同局公式ホームページによると、趣味はサッカー、フットサル、スポーツ観戦。ちょっぴり自慢したいことは「東京から名古屋まで自転車で行ったことがある」。１８年ロシア大会から３大会連続Ｗ杯実況となる今回は、アナウンサー陣のエースとして決勝戦の実況も担当する予定だ。