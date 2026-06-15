◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本２―２オランダ（１４日、ダラス競技場）

自身２度目のＷ杯に臨む日本代表ＭＦ久保建英（２５）＝Ｒソシエダード＝が、初戦からアクシデントに見舞われた。オランダ戦に右シャドー（１トップ後方）で先発し、後半１２分に中村敬斗（２５）＝Ｓランス＝の同点弾をアシストしたが、後半２５分過ぎに相手との接触で左膝を痛めて、ピッチに倒れ込んで途中交代。試合後は車椅子で会場を後にするなど、１次リーグ第２戦の２０日（日本時間２１日）のチュニジア戦（メキシコ・モンテレイ）へ不安の残る事態となった。

ピッチに倒れ込み、起き上がることができなかった。１―２の後半２５分。左サイド付近でボールを持った久保が、オランダの右サイドバック、ＤＦドゥムフリスの激しいチャージを受けて左膝付近を負傷。立ち上がってピッチを出て、ランニングを再開したが、再び座り込んで自らバツ印を作って交代を要求した。

直後にＦＷ小川との交代が告げられると、ゆっくりと歩行しながらグラウンドを半周してベンチへ。鎌田の同点弾にはケンケンで駆け寄る姿も見せたが、けがの影響でミックスゾーンは通過せず。試合後の会見で森保監督は「まだメディカルから詳細な報告は聞いてないですが、さきほど本人に歩行の部分でも（確認して）、自分で歩いていたので、できれば軽症であることを願っています」と説明。車椅子で会場を後にするなど、２戦目以降に不安が残る状況となった。

それまでの働きはチームに力を与えていた。０―１の後半１２分には、１トップ後方の右シャドーの位置から左サイドに入っていき、エリア内左で小刻みなタッチでボールをキープし、最後はタイミングよく右足パスを中村に送り、劇的な同点弾をアシストしていた。守備でもＭＦ堂安と連係して左ウィングのハクポを封じるなど、攻守で存在感を放っていた。

ＤＡＺＮのスペイン版公式Ｘには、試合後にピッチを後にする際に記者がスペイン語で質問を投げかけ「様子を見てみるよ」などと明かした様子が掲載された。日本協会関係者によると現状では病院には行かず、メディカルスタッフのチェックを受けているという。

チームとともにチャーター機で練習拠点を置くテネシー州ナッシュビルに戻った際には、左膝をかばうように右脚だけでバスの段差を降りたが、自力で歩いて宿舎に入った。試合後には自身のインスタグラムを更新し「応援ありがとうございました。まだまだこっから」と記しており、あとはけがが軽症であることを祈るばかり。Ｗ杯を勝ち上がるためには、久保の力が必要だ。（後藤 亮太）