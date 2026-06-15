◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本２―２オランダ（１４日、ダラス競技場）

森保ジャパンが、初陣で大きな大きな勝ち点１をつかんだ。ＦＩＦＡランキング１８位の日本は、Ｗ杯３度準優勝で過去１分け２敗の強豪オランダ（同８位）に２度追い付き、２―２で引き分けた。森保一監督（５７）の戦術眼、選手たちの意思統一が生んだ「采配力×結束力」で明け方の日本列島を驚かせた同点劇を、岡島智哉記者が「見た」。３大会連続の決勝トーナメント進出へ前進した日本の次戦は２０日（日本時間２１日）のチュニジア戦。

青とオレンジが織りなす６万９２８５人の視線が、一点に注がれた。日本が１点を追う後半１２分、中村は久保のパスを呼び込んだ。ペナルティーエリアの左側。子供のころから“敬斗ゾーン”と呼ばれてきた得意な場所だ。ゴールから離れるドリブルで相手を誘い出すと、右足でドゥムフリスの股を抜く。鮮やかなＷ杯初ゴールに、同世代の久保とがっちり抱き合った。

「これまでやってきたことは無駄じゃなかった」。言葉に実感がこもった。元ブラジル代表のロナウジーニョに憧れた少年時代は、ブラジル音楽をＢＧＭに、自宅前のアスファルトでシューズの裏に穴が開くまでボールを触り続けた。吸い付くようなタッチと、顔を上げたまま相手を見て仕掛ける得意プレーの原点だ。

ただ、技術だけではたどり着けない場所がＷ杯。中村の場合、自らを貫く意志の強さが突出していた。中学進学時、連係重視の柏の下部組織から、個の打開力を磨ける三菱養和ＳＣへ移籍。当時、生方修司コーチに「ここはドリブル、できますか？」と尋ねて驚かせた少年は、自らのスタイルを信じて道を切り開いた。

１０代で渡欧後は出場機会を失い、レベルが落ちるオーストリア２部へ移籍する苦境も味わった。それでも「絶対日本には帰らない」と欧州に踏みとどまり、結果を残して決断を正解に変えた。昨季は所属するＳランスがフランス２部に降格。移籍にも失敗し、Ｗ杯を目前にして絶望感を味わったが、２部で１４ゴールを量産して力を証明した。「自分を信じてやり続けたから、森保監督もスタメンで使ってくれた。感謝したい」。トップクラブの選手が居並ぶオランダの堅守を破り、その価値を世界に示した。

２３年６月の代表初ゴールも、アシストは久保だった。戦友と大舞台で喜びを分かち合い「気持ち良かった。やっぱり久保選手からのパスっていうのも、またいいなって」と感慨に浸った。脚をつりやすい体質で、ふくらはぎの圧迫を避けるため限界まで下げた短いソックスは、今やトレードマーク。三笘、南野を欠いた森保ジャパンを救った背番号１３。端正なルックスに強い意志を秘めたアタッカーが、主役の座に堂々と名乗り出た。（金川 誉）