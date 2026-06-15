【サッカーW杯】日本代表戦の巨大スタジアムの光景が話題 約7万人満員御礼、NFLのチアリーダーズがダンス
「FIFA ワールドカップ 2026」北中米大会で日本時間15日、サッカー日本代表が初戦を迎え、オランダと2対2で引き分けた。会場となったダラススタジアム（AT&Tスタジアム）の公式SNSでは、写真や動画が多数公開されている。
【写真・動画】ダラススタジアムが満員御礼、ダラス・カウボーイズ・チアリーダーズがダンス
ダラススタジアムは、テキサス州アーリントンにある開閉式屋根の多目的スタジアム。2009年に開業し、収容人数は7万649人
NFLのダラス・カウボーイズの本拠地で、スーパーボウルをはじめとしたスポーツや音楽などのビッグイベントの会場になってきた。今回は、サッカースタジアムとして使用されている。
公式Xでは、日本vsオランダ戦で「満員御礼」となったスタジアムの風景を紹介。また、インスタグラムでは、ダラス・カウボーイズ・チアリーダーズがW杯デビューとなるダンスを披露する様子も公開。アメリカンな光景は圧巻で、多くのコメントが寄せられている。
【写真・動画】ダラススタジアムが満員御礼、ダラス・カウボーイズ・チアリーダーズがダンス
ダラススタジアムは、テキサス州アーリントンにある開閉式屋根の多目的スタジアム。2009年に開業し、収容人数は7万649人
NFLのダラス・カウボーイズの本拠地で、スーパーボウルをはじめとしたスポーツや音楽などのビッグイベントの会場になってきた。今回は、サッカースタジアムとして使用されている。
公式Xでは、日本vsオランダ戦で「満員御礼」となったスタジアムの風景を紹介。また、インスタグラムでは、ダラス・カウボーイズ・チアリーダーズがW杯デビューとなるダンスを披露する様子も公開。アメリカンな光景は圧巻で、多くのコメントが寄せられている。