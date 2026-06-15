◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージF組第1節 日本 2-2 オランダ(日本時間15日、ダラス・スタジアム)

試合中に負傷交代となった久保建英選手。Instagramの更新に反応したのは親友の菅原由勢選手でした。

久保選手は後半、ボールを持った際に相手選手と接触します。この時に左ひざを強打した苦もんの表情を浮かべました。ピッチ外に出て軽くダッシュし自身で状態を確かめるも、ベンチに向かって交代をアピールし、悔しそうにその場に倒れ込みました。

交代後、ベンチに下がる際は自力で歩く様子を見せた久保選手。しかし歓喜の輪に加わる際には、足をかばいながら軽く跳ねるなど、状態が心配される様子をのぞかせます。さらに試合後グラウンドをあとにする際には、車イスに乗っての移動となりました。

試合後に久保選手は自身のInstagramを更新。「応援ありがとうございました。まだまだこっから」と、状態に関しては触れず、前向きな言葉をつづりました。その言葉に反応したのは菅原選手。メキシコでの事前キャンプで25歳の誕生日を迎えた久保選手がインタビューに応じている際に「ハッピバースデートゥーユー」と歌いながら菅原選手がバースデーケーキを持ってサプライズをしていました。その際に「He's my guy(僕の親友)」と肩を組んで紹介。親友の一大事に言葉はないもののハートの絵文字3つで寄り添いました。