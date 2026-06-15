ワールドカップをより熱く観戦しようと週末のスポーツショップには応援グッズを求める人が続々と訪れました。



中でもアウェーのユニフォームが異例の完売に……



人気の理由とはー



15日朝は、テレビの前で観戦した人も多かったのではないでしょうか。



こちらの夫婦も……こちらの子どもたちも身に着けていたのはユニフォームです。





＜記者リポート＞「久保…堂安…綺世日本代表のユニフォームがずらっと並んでいます」新潟市中央区のサッカー専門店です。ワールドカップの開幕とともに日本代表のユニフォームの売れ行きが伸びているといいます。そうした中、こんなお客さんも……＜客＞「アウェー、まじなくない？」Q）アウェー探していたんですか？「そうです、ぼくはアウェーを」「デザインがかっこいいので。そう、かっこいい、かわいいし」こちらの女性もー＜客＞「あのアウェーユニフォームって、もうないんですか？」＜店員＞「そうかなり売れてしまっていて」＜客＞「えーやっぱり……」＜客＞「完売しています」＜客＞「完売!?」いま注目を集めているのが白地にカラフルなラインが映えるアウェーユニフォームです。こちらの店でもすべてのサイズが完売に……なぜこんなにも人気なのでしょうか。＜サッカーショップKAMO 宮野誠史 店長＞「今はブロークコアっていって普段でもユニフォームを着ておしゃれに着こなすというスタイルが流行っているので」店によるとユニフォームを日常的に取り入れた着こなしが流行っているといいます。この日もファッションとして取り入れている人が。＜訪れた人＞「着やすいので結構涼しいので夏着ています」もちろん、応援ムードを盛り上げるアイテムとしても……＜訪れた人＞「いよいよ目前に迫るとめちゃめちゃテンションが上がって、時間とか関係なくテレビの前で待ってようと思います」日本代表の躍進とともにユニフォーム人気はまだまだ高まりそうです。