グラビアアイドル、コスプレイヤーの東雲うみさんがFLASH最新号に登場。表紙＆巻頭グラビアを飾りました。



【写真】定番のメガネ姿もキュートな東雲うみさん

シャビーシックな雰囲気のビルを舞台に、ワイルドな表情が印象的なグラビアを10ページにわたり披露。大人気グラドルの新味あふれる姿は必見です。黒の小ぶりな三角ビキニ強調されたGカップ砲が迫力満点なグラマラスボディを見せつけています。



東雲さんはXでは「『FLASH』 表紙と巻頭グラビア担当してます なんと10ページ大特集…… ワイルドな新境地グラビア ぜひ観てね」と告知。大胆なオフショットも公開しました。「ムチッとしつつ、締まるところは締まっている完璧な体型」「黒のビキニ姿だけでもうセクシーさたまらんです」「もう国宝だよ、あなたの美ボディは」「モチモチでメリハリ」といった声が寄せられました。



同誌では他にも、つんこさん、ちーまきさん、黒嵜菜々子さん、佐々木ほのかさんらが誌面を彩っています。



【東雲うみさんプロフィール】

しののめうみ 9月26日生まれ 埼玉県出身 T162・B90(G)W59H100 大学卒業後、会社員として働いていたが、2020年にグラビアデビュー。瞬く間に大人気グラドルとなり、コスプレイヤーとしても活躍。公式YouTubeチャンネル「うみちゃんねる」では、趣味のガンプラづくりの動画が大人気で、登録者数は116万人。最新情報は公式X（@sinonome_umi）、公式Instagram（@umi_portrait）