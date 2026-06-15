＜親子の別れどき＞子どもといつまで一緒に暮らす？約1割が選んだ意外な選択とは
かわいい大切なわが子。できればずっと一緒に居たいけれど、子どもには子どもの人生があるのでそうはいきません。とはいえ、一緒に居たいと思うぐらいは許される？
『皆さんは自分の子どもと、いつまで一緒に暮らしたいですか？』
投稿者さんから投げかけられたこの問いかけ。みなさんならどのように答えますか？ どのように思ってもいいじゃありませんか。今回は、正直に思うがままに。そのようなママたちの声、聞いてみたいと思いませんか？
6つの選択肢を用意してくださった投稿者さん。まずはその結果から見ていきましょう。
・高校を卒業するまで（32%）
・大学を卒業するまで（29%）
・25歳まで（23%）
・30歳まで（7%）
・35歳まで（0%）
・一生一緒に暮らしたい（9%）
さてこの結果を見て、みなさんはどのように感じましたか？ まずは各選択肢を選んだママたちの声を見ていきましょう。
30歳まで（7%）／35歳まで（0%）
『ある程度稼げるようになったら独立してほしい。結婚しなさそうだけどずっと一緒は嫌かな。一緒ならもっと家事をやってください』
『30歳まで一緒に暮らしたいわけではなくて、限度が30歳かなと思っている。家に居られると結局世話を焼く羽目になるから、一生一緒に住みたいとは思わない。歳をとると、今度は子どもに頼りたくなるだろうし、ずっと一緒は子どものためにならないかな』
年齢別の選択肢としてあげられた2つをピックアップ。35歳までは0票なのに、30歳までのほうは票を獲得していたので「なぜ？」となりそうですが、ママたちの声を聞いて納得ですね。30代以上で一括りに考えているのかもしれません。30代ともなれば、これまでとは世話を焼かないと……と、思わせられる度合いが変化するでしょうか。昨今のご時世を考えると、30代を超えたからと言って、独立できるほどの収入がないかもしれないとか、結婚するのかなどは見えづらいですが、一つの区切りとして“30代”としているのでしょう。
25歳まで（23%）
『大学卒業して2〜3年くらい働いて、生活に慣れてきた頃に自立してほしいなぁ。まぁ、女の子だし結婚まで居てくれてもいいけど』
『大学卒業でもいいんだけど、それだと親の自分が少し寂しいから、25歳をすぎた頃かな。さすがその年齢にもなれば巣立たないと恥ずかしいと思っているので、タイムリミットはこれにしておく』
大学を卒業し、就職をしたのち数年後。25歳までを区切りとして選択したママたち。わが子にきちんと自立してもらいたい、巣立ってほしいと思うものの、ムチャやムリはさせたくないといった優しい親心があふれていますね。これまでに生活スキルを身につけさせていたとしても、社会人1年目はさまざまな角度から考えても、とにかく大変なことだらけ。それでも数年もすれば社会人として生きることに慣れてくるでしょうから、巣立つときはそこかなと考えたのかもしれませんね。
大学を卒業するまで（29%）
『就職と同時に一人暮らしをしてほしい。いつまでも親に甘えず、結婚前に生活力を身につけてほしい』
『今、大学生なので、社会人になったら近くの会社に勤務だとしても一人暮らしをしてもらう予定』
区切りを年齢ではなく大学卒業、もしくは就職と同時にを選択したママたち。人生のなかでも何度かある大きな区切りもわかりやすいですよね。とはいえこの選択肢を選んだママたちも、現実は就職してから数年は猶予があるかもしれないと考えているようです。働いたお金で一人暮らしをはじめるための資金調達をしてもらわないといけませんから。そこで親がお金を出してしまったら「自立とは？」となってしまいそう。
一生一緒に暮らしたい（9%）
『できたらずっと一緒に居たい』
1位の声を紹介する前に、こちらの選択肢を選んだママの声を。過保護だと言われようが関係ありませんよね。思うのは自由です。かわいいわが子ですもの、一生一緒に居たい、もしくは結婚するまでは一緒に居たいと思ったっていいんですよ。たらればトークだからこそ聞けるママたちの本音。みなさんも心のどこかで「同じだ……」なんて思って安心しているかもしれませんね。
高校を卒業するまで（32%）
『大学からは一人暮らしをさせたい。子が嫌いだからではなく、社会に出る前に1人で生活する方法を学んでほしい』
『高校か大学かで迷うけど、心配半分、自立してほしい半分で送り出すかな』
用意された選択肢のなかで、今回最も票が集まったのは「高校を卒業するまで（32%）」でした。大学卒業後や就職も、たしかに子どもの自立のときですよね。大学進学や就職で、地元を離れるケースも珍しくありません。自立してほしいと思うより先に、自立させるしかない現状がやってくる。そのようなケースを想定していると、自ずと親の覚悟も早まるのかもしれませんね。また、社会人ほどのお金の心配がない状態で、一人暮らしを経験しておけるチャンスでもあります。これを逃す手はないともママたちは考えているようです。親の手を離れているようで、まだ手の届く距離に居る。そのようなイメージでの自立なのかもしれませんね。
わが子といつまで一緒に暮らしたい？
子どもの気持ちはそっちのけでお送りした今回のトークテーマ。たまには親のご都合だけで、話をするのもおもしろいですよね。親の本音として「ずっと一緒に居たい」なんて声もあれば、「早く出ていってほしい」なんて声も寄せられていました。他には「旦那と二人だと耐えられないので居てほしい」とか、本当は自立してほしいけれど、事情があって一緒に居るしかないと語る声などもあり、6つの選択肢だけでは語りきれないのかもしれないと感じました。さまざまな事情や状況は度外視で、みなさんはわが子といつまで一緒に暮らしたいと思っていますか？ よかったら教えてくださいね。