47年前に起きた大崎事件で無実を訴えて裁判のやり直し＝再審を求めている原口アヤ子さんが、きょう15日、99歳の誕生日を迎えました。

今国会で再審制度を見直すための改正案が成立する公算が大きくなる中、弁護団は早期の再審開始につなげたいと話します。

原口さんは15日、支援者らと99歳の誕生日を祝いました。

1979年、大崎町で男性が遺体で見つかった大崎事件。殺人罪などで10年間服役した男性の義理の姉・原口アヤ子さんが一貫して無実を訴え、5回目の再審請求を鹿児島地裁に申し立てています。

「必ず待ってなきゃだめだよ」弁護団が原口さんを訪問

14日は大崎事件の弁護団が原口さんを訪問。そこで報告したのが・・・

（鴨志田弁護士）「すぐにやり直しの裁判にいける、そういうルールに変わります。決着がつくの早いから、必ず待ってなきゃだめだよ」

「再審制度」を見直すための刑事訴訟法の改正案が衆議院の委員会で可決

国会では先週、「再審制度」を見直すための刑事訴訟法の改正案が衆議院の委員会で可決し、与党のほか参政党が賛成したことで、少数与党の参議院でも可決・成立する公算が大きくなりました。

改正案には、再審開始の決定に対して検察官が不服を申し立てる抗告の「原則禁止」などが盛り込まれていますが、野党は抗告の「全面禁止」や幅広い証拠の開示などを求め反対しています。

弁護団は、制度の改正を早期の再審開始に繋げたいと話す

大崎事件ではこれまでに3回、再審開始が認められましたが、いずれも検察の抗告で覆されていて、弁護団は制度の改正を早期の再審開始に繋げたいと話します。

（大崎事件弁護団 鴨志田祐美共同代表）「検察官の不服申し立てがえん罪被害の救済を長引かせていることを、一番表している事件が大崎事件。鹿児島地裁で（再審決定が）出たら、アヤ子さんにやり直しの裁判にいけると伝えた」

大崎事件の5回目の再審請求の次回の協議は来月予定されています。

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