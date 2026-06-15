なにわ男子・高橋恭平、主演映画公開で“ちょっと気まずい人”から連絡も…「スタンプを送っておきます」
なにわ男子の高橋恭平が15日、都内で行われた映画『山口くんはワルくない』（公開中）浴衣で大集合！夏の青春先取り舞台あいさつに登壇した。キャスト一同が劇中でも披露している浴衣姿で参加した。
【写真】夏祭りで…高橋恭平の胸キュン回答
すでに公開中の今作の反響を聞かれた高橋は「友達からも『観に行ったよ』とかありましたし、どの作品もあるんですけど、そこまで仲良くないちょっと気まずいやつからも連絡が」とぶっちゃけて笑いを起こした。
「一旦返信しようかしまいか迷うんですけどスタンプを送っておきます」とひょうひょうと明かす高橋は、具体的には「『久しぶり、覚えてる？観に行ったよ』みたいな。あ〜そんな仲良（なかよ）うなかったけどなぁ…みたいな」と冗談めかして盛り上げていた。
この日は高橋ひかる（※高＝はしごだか）、岩瀬洋志、上坂樹里、上原あまね、守屋健太郎監督らも登壇した。
原作は累計210万部を突破した斉木優氏による少女コミック『山口くんはワルくない』（講談社『別冊フレンド』連載）。恋に夢見るヒロイン・篠原皐（しのはら・さつき）の前に現れた転校生“コワモテ×関西弁男子”山口くんとの青春ラブストーリー。
高橋恭平は劇中で、金髪コワモテの関西弁ながら実はピュアで優しい“最恐ギャップ男子”山口飛鳥（やまぐち・あすか）を演じ、“平凡な女子高生”ヒロインを高橋ひかる、“ヒロインのライバル”に岩瀬が起用されている。
【写真】夏祭りで…高橋恭平の胸キュン回答
すでに公開中の今作の反響を聞かれた高橋は「友達からも『観に行ったよ』とかありましたし、どの作品もあるんですけど、そこまで仲良くないちょっと気まずいやつからも連絡が」とぶっちゃけて笑いを起こした。
この日は高橋ひかる（※高＝はしごだか）、岩瀬洋志、上坂樹里、上原あまね、守屋健太郎監督らも登壇した。
原作は累計210万部を突破した斉木優氏による少女コミック『山口くんはワルくない』（講談社『別冊フレンド』連載）。恋に夢見るヒロイン・篠原皐（しのはら・さつき）の前に現れた転校生“コワモテ×関西弁男子”山口くんとの青春ラブストーリー。
高橋恭平は劇中で、金髪コワモテの関西弁ながら実はピュアで優しい“最恐ギャップ男子”山口飛鳥（やまぐち・あすか）を演じ、“平凡な女子高生”ヒロインを高橋ひかる、“ヒロインのライバル”に岩瀬が起用されている。