「3000年に一度の正統派」アイドルグループ「SAY-LA」が12日、東京・BLAZE GOTANDAでワンマンライブを開催。10thシングル「半透明スワロフスキー」のリリース期間を締めくくるこのステージを終えたばかりの小椋妃奈乃を、終演からわずか1分後に直撃した。卒業を控える椎名ここを送り出し、8人で作り上げた「今のSAY-LA」の絆。一皮むけた実感を胸に、ライブ直後の高揚感そのままに語った彼女の言葉をお届けする。 （推し面取材班）

――ワンマンライブが終わったばかりですが、振り返っていかがでしたか？

小椋「今、終わって1分後とかの感想なので、もうやり切ったっていう気持ちが結構強いですね。SAY-LAのリリースイベントなどを企画してくださっている方が、『半透明スワロフスキー』のDメロのダンスがそろっていてすごく良かったと言ってくださったことがあったんです。それがあった上で、今回挑んだダンスパート。みんなできれいに手指のラインまでそろえることができたと思っています」

――かっこよかったですよ。

小椋「はい！みなさんに、SAY-LAらしさや良さをアピールできたんじゃないかなと思っています」

――そのダンスは、リハーサルや練習などを結構頑張ったんですか？

小椋「めっちゃやりました。普段自分が踊らないようなところだったから、最初は恥ずかしさも強くて。これをワンマンでみんなに見せられるのかな、みたいな気持ちもあったんですけど、もうそれよりも成功させたいって気持ちが強かったので、今回のワンマンライブで一皮むけた気がします」

――一皮むけた感じは、見ていても感じました。新曲「半透明スワロフスキー」のリリース期間の集大成が今日という位置付けだと思うんですけど、小椋さんにとって今の8人はどんなチームになったと思いますか？

小椋「私が入った時からずっと先輩がいた時期が長かったので、自分が一番上になって始めるというのは、最初は想像もつきませんでした。みんなとうまくやっていけるのかなとか、本当に良くも悪くも色々な気持ちになることがありました。でもワンマンライブをやってみて、みんなで一緒に長い期間を迎えて、ワンマンライブを成功させたということで、絆が深まったと思います」

――終盤に披露した「キズナリボン」は今日すごく象徴的な歌だったと思います。この曲のメインを担う椎名ここさんが5月に卒業発表されました。在籍期間も一緒に活動した期間も長かったと思うんですけど、いかがですか？

小椋「『キズナリボン』のここちゃんの歌い出しの歌詞は、みんながここちゃんを囲んで、ここちゃんが歌っているんです。最初聞いた時とかは、『本当に辞めちゃうんだな』みたいな悲しい気持ちでいつも歌を聴いていたんです。でも今日は『しっかりと、ここちゃんを私たちらしく送り出すぞ!』みたいなポジティブな気持ちで披露しました。本音を言えば、すごく寂しいです。けど、このリリース期間でも『キズナリボン』を何回も歌うことによって、自分の心の変化をちゃんと曲と一緒に作り上げていけたなと思います」

――今日の最後のMCで11月からの東京、名古屋、大阪に札幌を加えた4都市ツアーを発表していましたが、あれはもう既に発表していたんですか？

小椋「いや、今日発表してみました」

――そうですよね。ファンの方々がどよめいていたので、サプライズかと思っていましたが、やはりそうだったんですね。

小椋「はい。私も昨日知りました」

――また次の目標に向かって走り始められるというのはいかがですか？

小椋「今回も新体制で、半透明スワロフスキーにちなんだ阪東名ツアーを行わせていただきました。そのツアー自体も新体制になってすぐのタイミングでした。次に11月から新しいツアーが始まります。ここちゃんが卒業する7月にはまた新たな体制になりますよね。しっかりとその体制を作り上げてからツアーに臨む方向で、次のツアーは頑張ります」

――小椋さん自身の目標というのもありますか？ 自分はこういう風に向かっていきたい、臨みたいというような

小椋「今回一皮むけたことですし、次のツアーでは今度は二皮むけた私を出せるように気合を入れていきます」

――また一皮、二皮むけた姿でスポニチ「推し面」の取材もお待ちしています。

小椋「一皮も二皮もむかせてみせます!」

――また成長していくのを楽しみにしていますね。

小椋「はい、頑張ります」