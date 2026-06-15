「3000年に一度の正統派」を掲げる8人組アイドルグループ「SAY-LA」が12日、東京・BLAZE GOTANDAで新体制の集大成となるワンマンライブを開催した。節目となる10thシングル「半透明スワロフスキー」のリリース期間を締めくくるステージ。7月に卒業を控える椎名ここにとっては最後のワンマンライブ。アンコール3曲を含めた全19曲、約1時間40分の中に、ダンスパートや新衣装の披露などファン垂涎の演出をふんだんに盛り込み、8人で作り上げた「今のSAY-LA」をステージに深く刻み込んだ。（推し面取材班）

ライブが佳境に入り、熱気が頂点を迎えたのは12曲目。ワンマンの核となる「半透明スワロフスキー」だ。

透明感のあるイントロから、西村彩を先頭に8人のフォーメーションがステージに浮かび上がる。水色の新衣装にあしらわれたスワロフスキーのような装飾が、ピンスポットの光を乱反射させて客席を照らした。

間奏ではチャイコフスキーの「くるみ割り人形」の旋律が響き渡る。小太鼓を叩くように手を上下に振り下ろすキャッチーなダンスに、客席も熱狂をもって呼応した。曲の終盤、メンバーがファンを指さしながら「♪君が好き」と歌うと、ファンも割れんばかりの声で「君が好き〜!!!」と返し、会場は極上の熱気と一体感に包まれる。

この曲の直前、静かにマイクを握り直したキャリア最年長の小椋妃奈乃は、こう言葉を紡いでいた。

「新体制になってすぐリリースが決まって嬉しい反面、不安や焦りも本当に色々ありました。見えそうで見えない半透明な未来が、この先、光り輝くものになるよう心を込めて披露します」

その言葉と言葉の間に、見えない重圧と決意がにじんでいた。

全19曲、1時間40分のステージ。そのオープニングを飾ったのは「こじらせ片想い」。続く「星空シャンデリア」では、椎名が中央に立ち歌い出しを担う。前列にはメンバーカラーである黄色のユニホーム風シャツ（背番号55＝ここの語呂合わせ）をまとったファンが声を枯らし、フロアには後方まで黄色いペンライトが揺れていた。

中盤、「BBQマシュマロ」や「正統派の夏が来る」で会場の温度を急上昇させた後、「パンチョLOVE」「ボロボロ・ボロネーゼ」とSAY-LAの代名詞となったパスタソングパートに入る。そして突然の暗転。マイクを置いた8人は、怒涛のダンスパートへと身を投じる。

前半は椎名、わらび、とわん、芝咲智菜が見せ場を作る。いつものアイドルスマイルから一転、キリッとしたクールな表情を見せ、ビートの効いたロックサウンドに合わせて激しく踊った。続く後半は小椋、神崎セナ、星奈きょうか、西村の4人が、白いライトに照らされて妖艶に舞い踊る。

普段のSAY-LAでは見られない迫力と大人の魅力に、会場は釘付けになった。その後のMCでは「練習では本当にできなくて苦戦した」と芝咲が明かしつつも、新たな大人の魅力という“ギャップ”でファンを魅了したことに、メンバー自身も確かな手応えを感じているようだった。

ワンマンは終盤へ。本編ラストの「キズナリボン」では、8人が円になり、手を重ね合わせてから天に掲げた。

アンコール前、スクリーンに浮かんだ8人はそれぞれファンへの感謝を伝える。「空回りしちゃった部分もあったけれど、みんなと一緒に駆け抜けられて本当に良かった」という小椋の言葉に、客席からあたたかな拍手が送られた。

「運命マグネット」のイントロと共に再び姿を現した8人は、新衣装を初披露。衣装製作を兼務する星奈が手掛けたもので、グループでは珍しいジーンズ生地にロングソックスという組み合わせ。着用したメンバーからも「かわいい♡」と称賛が星奈に送られた。

そして「絶対PROMISE ME」「I LOVE YOU」と渾身のパフォーマンスを立て続けに披露。さらに、最後のあいさつの中で、小椋が11月からの4都市ツアー（札幌・東京・名古屋・大阪）の開催をサプライズで発表する。

突然のプレゼントに、大きなどよめきと歓声が湧き上がるフロア。ファンとの新たな約束を交わした彼女たちの瞳は、この先の未来を真っ直ぐに見据えていた。

熱狂と、無数の光。

確かな余韻だけを五反田の夜空に残し、8人のステージは静かに幕を下ろした。7月15日には東京・池袋harevutai

で椎名ここが卒業公演「水色のリボン 〜いつかここを離れる時が来ても〜」を開催することが決まっており、SAY-LAは大切な仲間の旅立ちを経て新たな針路へと向かう。

【セットリスト】

2026年6月12日（金） BLAZE GOTANDA（東京・五反田）

SAY-LA「半透明スワロフスキー」発売記念ワンマンライブ

M-01 こじらせ片想い

M-02 星空シャンデリア

M-03 青春イグノランス

M-04 感情リバーシブル

（MC）

M-05 YES,肯定ペンギン

M-06 3000年に一度のハピネス

M-07 BBQマシュマロ

M-08 正統派の夏が来る

（MC）

M-09 パンチョLOVE

M-10 ボロボロ・ボロネーゼ

（ダンスパート）

M-11 未練タラタラたらこパスタ

（MC）

M-12 半透明スワロフスキー

M-13 水色ラフレシア

M-14 胸熱アンドロメダ

M-15 BELIEVE

M-16 キズナリボン

（MC）

EN-01 運命マグネット

EN-02 絶対PROMISE ME

EN-03 I LOVE YOU

（MC）