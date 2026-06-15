お気に入りのぬいぐるみと出かけたり、写真を撮ったりして楽しむ「ぬい活」が今人気を集めています。そんなぬいぐるみの文化を取り入れたユニークなイベント「ぬいぐるみのお泊り会」が新潟市で開かれました。密着取材してきました。

◆歴史博物館で初めての「ぬいぐるみお泊り会」

＜子ども＞

「いってらっしゃい 楽しんできてね……」



大好きなぬいぐるみと、ちょっぴり離れてすごす夜。





◆「子どもたちに知ってもらうきっかけづくり」

今、お気に入りのぬいぐるみと出かけたり、写真を撮ったりしてたのしむ「ぬい活」がSNSを中心に人気を集めています。そんな、「ぬい活」の要素を取り入れ、新潟市歴史博物館「みなとぴあ」でことし5月30日～31日に初めて開催されたのが、子どものための「ぬいぐるみお泊り会」です。子どもたちの大切なぬいぐるみが博物館に一晩お泊りし、その様子をスタッフが撮影してアルバムとしてプレゼントしてくれます。子どもたちが本や作品を親しむきっかけになるとして、全国の図書館や博物館に広がっている取り組みです。

「ぬいぐるみお泊り会」を主催する新潟市歴史博物館の藍野さん。



＜新潟市歴史博物館 学芸員 藍野かおりさん＞

「実は図書館とかで、ぬいぐるみお泊り会というものが開催されているというのを知って、今回絵画の展覧会でもありますので、そういった絵画を子どもたちに知ってもらえるきっかけ作りとして、ぬいぐるみお泊り会という形で初めての試みでやってみた」



今回のお泊まり会には、ある仕掛けがありました。



＜新潟市歴史博物館 学芸員 藍野かおりさん＞

「この展覧会自体が昭和30年代の新潟の街がテーマという絵画や写真の展覧会になっていますので、なかなかそれだけでは子どもたちが自ら行きたいという鑑賞の動機が無いような展覧会ですので、子どもたちとつなぐ何かあればということで、ぬいぐるみに登場してもらった」





会場には、新潟市出身の画家・斎藤應志さんが描いた新潟の風景や日常の一コマが並びます。



子どもたちは、ぬいぐるみの気持ちになってお気に入りの作品を選びます。



お気に入りが見つかったら、みんなの前で発表。同じ作品を見ても、選んだ理由は様々。子どもたちは、それぞれのぬいぐるみを思い浮かべながら作品と向き合います。



お気に入りの一枚が決まったら、いよいよチェックイン。ここからは、ぬいぐるみたちだけの時間です。



ぬいぐるみを預けた子どもたちは……



＜参加した子ども＞

「お友達に優しくしてほしい」



＜参加した子ども＞

「さみしいけど、お人形ちゃんが楽しければいい。思い出に残るお泊りにしてもらいたい」



＜参加した子ども＞

「（帰ってきたら）『楽しかった？』って聞く」

◆冒険を支えるのは学芸員

ぬいぐるみたちはスタッフに連れられ、館内のあちこちを探検していきます。



ぬいぐるみたちの冒険を支えるのは、学芸員たちです。



子どもたちに渡すアルバムのため、一枚一枚写真を撮影していきます。



「かわいい～！」



実は、今回のお泊まり会にこの子も参加させてもらいました。



TeNYのマスコットキャラクター・てっと君です。ぬいぐるみたちの冒険を見守るため、特別に仲間入りです。



この日撮影するのは、ぬいぐるみたちの博物館での一夜。



ぬいぐるみが展示室を見学したり、歴史ある建物を探検したり。博物館での時間を思い思いに楽しむ様子を撮影します。



＜博物館スタッフ＞

「頭を斜め上に見せる感じで。もうちょっと前に出た方がよくないですか？顔が映ってないな……」



たくさん遊んだあとは、おやすみの時間。翌日の冒険に備えて、みんな眠りにつきます。



明日はどんな体験をするのでしょうか？

◆ぬいぐるみを連れて写真撮影に

翌朝、目を覚ましたぬいぐるみたち。一日の始まりは朝のラジオ体操です



しっかり体を動かして、一日をスタート！



このあと向かったのは、展示会のこの作品のモデルになった場所。絵の中に描かれた風景を実際に見に行き、写真撮影していきます。

さらにぬいぐるみたちは学芸員のお仕事にも挑戦。展示品のサイズを測るなどのお仕事を体験しました



＜新潟市歴史博物館 学芸員 藍野かおりさん＞

「参加者の子どもたちが愛情を持って可愛がっているのを感じてどの子（ぬいぐるみ）もかわいいな。長いこといたのでそのように思った。一晩『あの子たちどうしているかな』と思いを馳せられるように、動きがあるようなイメージを作れるように配置をしていました」



撮影が終わると、次はアルバム作り。ぬいぐるみがどんな2日間を過ごしたのか、楽しさが伝わる写真を選んで張り付けていきます。



＜新潟市歴史博物館 学芸員 藍野かおりさん＞

「それぞれのアルバムにその子がちゃんと映っているかどうか最終確認をお願いします」



世界に1冊だけのアルバム。子どもたちはどんな反応を見せてくれるのでしょうか？

◆子どもたちの反応は

やってきたお迎えの日。ぬいぐるみたちと離れてから、およそ1日。子供たちが博物館に戻ってきました。



アルバムを完成させるのは子どもたち。最後に展示会の作品の感想を書いてアルバムに添えられます。これで完成です。



ぬいぐるみたちの冒険を記録したアルバムが子どもたちに渡されます。



どんな時間を過ごしていたのか。一枚一枚の写真から、ぬいぐるみたちの冒険が伝わってきます。



＜参加した子ども＞

「絵とかもきれいだし、青空もきれいだから気に入りました。ちょっとさみしかったけど、楽しくしてくれてよかったです」



Q）どんなところが気に入りました？



＜参加した子ども＞

「みんなでライト囲んで…話し合っているように見えたから」



＜保護者＞

「"絵を見る"というのはあんまりない。意外と（絵を）きちんと見ていたので、いい経験になったと思います……終わった後によく見てきたんですけど『この絵いいな』とか（子どもが）5点くらい教えてくれて、『こういうの好きなんだな』と新しい発見になりました」



＜新潟市歴史博物館 学芸員 藍野かおりさん＞

「"ぬいぐるみ"は本来の博物館のテーマとあまり関わりはないかもしれないが、これをきっかけや糸口にして『面白いことやっているんで行ってみよう』『次またあったら参加したいな』そこから見たものに興味を持ってもらって、博物館の内容に広がっていくといい」



ぬいぐるみが繋いだ博物館との出会い。ぬいぐるみの小さな冒険は、子どもたちの心に大きな思い出を残しました。



（2026年6月9日放送「夕方ワイド新潟一番」放送より）

ぬい活提供動画／おすんさん／＠woxihuan_nui（Instagramより）

一枚目写真提供(2枚）／ao to shiro_／＠sunsun_days17（Instagramより）

二枚目写真提供(2枚）／ぷくげ／＠hamupukuge（Xより）