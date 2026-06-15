Nakamura Hakが、6月13日に配信した『2nd Online-Live 「境界」』のアーカイブ映像を期間限定で本日公開した。

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同公演は、KBXがクリエイティブディレクターとしてコンセプトを設計。四方を巨大なLEDに囲まれた都内某地下にあるスタジオ『BLACKBOX³』で事前収録した映像を配信した。

VJのオーガナイズと映像プロデュースは、世界的アーティストとのコラボレーションなどで国内外から高い評価を得ている『BRDG』。いんなみ、JACKSON kaki、ソガベユウキ、yukako（Hello1103）らが参加し、YKBXが設計した『白い闇』と『希望としての黒』を基調とした美しくも深刻な映像を駆使し、Nakamura Hakの生演奏と深く激しく競演した。

なお、今回のオンラインライブ終演直後には、YKBKをクリエイティブディレクターに迎え、通常のファンクラブとは志向の異なる最深層クラブを標榜する『NOT A LOT』が開設され、オリジナルのアパレルラインも始動となった。

Nakamura Hak × YKBKによるビジュアル作品を発表していくギャラリーであると同時に、その作品を起点としたファンによる議論や考察が発生していくコミュニティとして機能。会員に向けた限定イベント開催や完全受注生産のアパレル販売なども展開されていく。

現時点で、年内に会員限定オンラインライブを2度開催することが発表されたほか、12カ月プランの入会特典として、YKBXデザインのTシャツ『NOT A LOT #000』を先着300名にプレゼントする入会キャンペーンもスタートしている。

（文＝リアルサウンド編集部）