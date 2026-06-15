2026年、GANG PARADEは解散する。その事実を前にして、彼女たちは今何を思うのか――。「信じたくない」といまだに思っているかもしれない。もうずっと前から終わりを覚悟していたと思っているかもしれない。あるいは、ただ静かに、胸の奥に何かが積もっていくのを感じているだけかもしれない。その最後の心の機微をリアルサウンドは全力でキャッチしようと思う。最初で最後のGANG PARADEメンバーのソロインタビュー連載をここに始める。撮影のために、メンバーにはいちばんお気に入りの衣装、いちばん思い出深い衣装をそれぞれに選んでもらった。インタビューの最後には、GANG PARADEの衣装をすべて手がけてきた外林健太のコメントも掲載する。最後の道を歩く11人の声、思いをここに刻んでいこうと思う。

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第3回目に登場するのは、チャンベイビー。チャンベイビーとは、常に夢を見てきた人である。人前に立つことが好きだった幼少期、K-POPアイドルを見てひとり韓国へ渡った学生時代……まわりが“現実”を見始める年頃になっても、ずっと「自分が何をやりたいのか」にまっすぐだった。憧れを追いかけて疲れ果てて帰ってきた日本で追いかけたのは、夢というよりも“自分にできる何か”と言ったほうがもしかすると近いのかもしれない。しかし、そこで掴んだのがWACKであり、GO TO THE BEDSであり、GANG PARADEだった。

WACKに出会ってから先は、「全部がいい思い出なんです」と彼女は言っていたが（特性として「記憶を美化しちゃう」と笑ってもいた）、今回話してもらったのは、自信のすべてを失った少女が取り戻した光と、その先で過ごした濃密な時間の記録である。合宿を経てGO TO THE BEDSに加入し、GANG PARADEの再始動を経験し、仲間に弱みを見せられなかった自分が、いつしか「助けて」と言えるようになっていった日々。GANG PARADEという場所で自分にしかできないこと、自分のいる意味を見つけた時の霧が晴れたような気持ち。そして、解散を前にした今。チャンベイビーは、その時その時でいちばん大事なものを選んできた人だ。夢を見て、それを追いかけられる人だ。だから、解散の先に選ぶのも、きっと彼女にとっていちばん大事なものが宿った、そんな選択肢なのだと思う。この未来予想図こそが、私が、私たちが彼女を信じられる理由なのだ。

一歩一歩、一つひとつ、自分の直感に正直に生きてきたチャンベイビーが今GANG PARADEに、そしてこの日本にいてくれることの幸福を感じられる、そんなインタビューになったと思う。今の彼女の迷いのない純な眼差しと輝きを受け取ってほしい。（編集部）

■韓国での挫折、母との約束「もう絶対にアイドルはやらないから、日本に帰らせて」

――誕生日は7月23日。大阪生まれでしたっけ？

チャンベイビー：はい。1歳になる前に引っ越して、東京に住んでた時期もあったんですけど、幼稚園くらいからずっと神奈川です。

――ご兄弟は？

チャンベイビー：私、妹、弟の3人です。いちばん上って言うと、びっくりされます（笑）。

――最初の記憶は？

チャンベイビー：えー、なんだろう？ 小っちゃい頃の動画とかをよく家族と一緒に観たりするので、それが自分の記憶みたいになっちゃってるんですけど……人前でアナウンサーごっことかしていました。ベッドの上に立って歌って踊って、床に座ってる家族に聴いてもらったり。みんなの前で寿限無を披露したりとか、「みんな聞いて！」みたいなことがとにかく好きだったんです。

――親御さんも芸事がお好きなんですか？

チャンベイビー：そういう感じではなかったです。ママは音楽を聴くのが好きで、影響は受けたと思うんですけど。

――習い事は何かしていました？

チャンベイビー：幼稚園の頃からモダンバレエを習い始めて、踊ることは好きでした。勉強は全然でしたけど（笑）。運動も得意ではなかったです。モダンバレエは10年くらいやっていましたね。

――モダンバレエは、自分から「習いたい」と言ったんですか？

チャンベイビー：ママが昔バレエをやりたかったからなのか、子どもに習わせたかったのかはわからないんですけど、教室に連れて行かれて始めた感じでした。週に3回、10年くらいやってました。でも、あんまり好きじゃなかった記憶があります（笑）。途中からヒップホップダンスも習い始めて、そっちのほうが楽しかったです。

――じゃがりこの緑が好きなのは、その頃から？

チャンベイビー：それはWACKに入ってからです。でも、そのキャラはもうやめました（笑）。

――（笑）。ダンス以外で小さい頃に好きだったことは？

チャンベイビー：K-POPは当時から好きでした。そのちょっと前にAKB48さんにハマって、生写真を集めたりしていましたけど、K-POPと出会ってからはそっちにどハマりでした。最初はKARA、少女時代――かわいくてスタイルがよくて、歌とダンスが上手なグループに惹かれたあとに、2NE1を好きになりました。ファッションの影響を受けたのも2NE1が最初でした。ヒップホップを習いたいと思ったきっかけにもなって、新しい衝撃でしたね。

――小学生の頃の将来の夢は？

チャンベイビー：アイドルになりたかったです。ずっと夢見がちだったので、まわりからは笑われてたんじゃないかなと思います。

――アイドルになるために具体的に動き始めたのは、いつ頃からでした？

チャンベイビー：小中学生の頃から、ずっとアイドルになりたかったです。韓国のアイドルに憧れがありました。でも、その頃は留学を仲介してくれるような会社が今ほどはなかったので、どうしたらいいのかわからないまま、なんとなく過ごしていたんです。留学してみようと思うようになったのは、高校に入ってから。韓国の芸能スクールに通うようになりました。

――日本で芸能活動した時期もありましたよね。

チャンベイビー：はい、留学をする前に。友達に「オーディション受けてみない？」と誘われて、受けたら合格したので、やってみることになったんです。でも、やっぱり韓国アイドルへの憧れがあって。グループの活動が終わった時に住み始めて、スクールに通い始めました。それまで全然勉強をしてなかったので、校長先生には「このままじゃ留学できないよ」と言われました（笑）。でも、なんとか韓国に行くことができました。高校くらいになると、まわりの子たちは現実を見るようになって、やりたいことを見つけるようになっていましたけど、私のやりたいことは変わらなかったです。親も応援してくれました。

――住んだのはソウル？

チャンベイビー：ソウルです。レッスンを受けて、オーディションを何十回も受けました。レッスンは厳しかったですね。私、それまでは結構自信があったほうだったと思うんですけど、韓国に行ってから打ちのめされました。すごい人がまわりにたくさんいたので。「もうダメかも」と思って一回日本に帰って、でもやっぱり諦められなくて、もう一度韓国に行った時に運よく合格して、芸能事務所の練習生になりました。韓国は事務所の練習生になるまでが大変なんです。そこからは、またゼロからのスタートだったので大変でした。事務所内の人間関係の大変さもあって、自信もなくなってたし、いろいろ疲れてしまって。それで日本に帰りました。コロナ禍がひどくなる直前、2020年の3月でしたね。

――日本に戻ってからは、どのように過ごしていました？

チャンベイビー：もともと自信があったのに打ちのめされて帰ってきたし、やりたかったこともなくなってしまって、本当にしんどくて……人生でいちばん暗かったと思います。ママはすごく応援してくれていたので、韓国の事務所をやめる時に大喧嘩しました。「やめないほうがいい」と説得されて。私も疲れてしまったので、「もう絶対にアイドルはやらないから、日本に帰らせて」と言ったんです。でも、帰ってきてからも心のどこかで「アイドルをやりたいな」「やりたいことは決まってるけど、『もうやらない』って言っちゃったしなあ……」っていう感じでしたね。

――次の目標に向かって動くこともできないですよね。

チャンベイビー：コロナ禍だったので、何もやっていないことがギリギリ許されていた感じでした。家にいるのも仕方のない時期だったので、なんとか自分を保つことができたというか。そんなふうに過ごしていたんですけど、たまたま「WACKちん」（「Project WACKちん」）の情報をTwitter（現X）で見たんです。当時、WACKのことは全然知らなくて、なんとなく見ただけだったんですけど、気になって。あのオーディション、最初の頃は顔出ししなくてよかったんです。だから、「これだったらママにバレなくない？」みたいに思って。

――オンラインでのオーディションでしたよね。

チャンベイビー：そうです、全部オンラインでした。最初は顔出しなしで、少し経ってからはマスクした状態で、ちょっとずつ顔を出していく感じで、渡辺（淳之介）さんから出された課題をネット上でやるオーディションでしたね。

――どんな課題がありました？

チャンベイビー：特技披露とか、「BiSさんの悪口を言え」とか（笑）。

――ひどい（笑）。

チャンベイビー：（笑）。生配信でやるようになってからは、人数がだんだん絞られて、渡辺さんと面談をしたりとか。

■「そんなにいい事務所なんだ」――WACKとの出会いと芽生えた羨望

――先ほどのお話だと、「WACKちん」を受けた頃はWACKについてよく知らなかったんですよね。

チャンベイビー：そうなんです。当時は、BiSHさんくらいしか知らなくて。 「WACKちん」のあいだにいろいろなグループの曲を聴いたり、ライブ映像を観たりしながら知っていった感じでしたね。韓国の音楽にしか触れてこなかったので、自分の知らなかった世界を知ったというか。（WACKは）自分がそれまで持っていた日本のアイドルのイメージと違っていて、いろいろ知るうちにどんどん好きになって、気づいたら「この事務所に入りたい」とすごく思うようになりました。

――ギャンパレの印象はいかがでした？

チャンベイビー：その頃、GO TO THE BEDSとPARADISESに分裂していて、GO TO THE BEDSの曲にすごくハマりました。渡辺さんの本も読んで、「渡辺さんとお仕事をしたい」と思うようにもなりました。

――WACKや渡辺さんに惹かれた理由は？

チャンベイビー：合宿に参加する候補生たちが「WACKじゃなきゃ自分はアイドルをやりたくない」と言っているのを見て、最初はそれが理解できなかったんです。自分は韓国でいろいろな事務所を受けまくっていたし、どこかに受かってデビューできればいいという考え方だったので。自分にはなかった感覚ですし、「そんなにいい事務所なんだ」というところから始まりましたね。どんどん知るうちに「なるほど、こういうことか」って。惹かれた理由を具体的に言うのは難しいですけど……泥臭く何かに打ち込んでいる人を「ダサい」と言う人もたまにはいて、でもWACKのグループは何事も一生懸命やっていてそんな姿がキラキラして見えて、かっこよく思えたということなんだと思います。そういう姿が羨ましかった。そして、自分も気づいたら「WACKでアイドルをやりたい」と思う側になってました。

――「WACKちん」は実力だけじゃなくて、運でも選考していましたよね。

チャンベイビー：はい。私も運で一回落ちました。納得いかなくて、ふて寝した記憶があります（笑）。そのあと渡辺さんが救済してくださって、2021年3月の合宿に参加することになったんです。参加する前にWACKのドキュメンタリー映画を観たり、ウェブで「マラソンは何kmなのか？」とかも調べましたね。だから、合宿の前はめっちゃ走ってました。

――合宿での印象的な出来事はありますか？

チャンベイビー：私は記憶を美化しちゃうところがあって、全部がいい思い出なんです（笑）。自信を失っていた時期にWACKのオーディションを受けたので、そういう点でも大きい体験だったんだと思います。でも、オーディションで自分をさらけ出す、殻を破るみたいなことが本当にできなくて、そこはしんどかった記憶があります。

――合宿の時の渡辺さんとの面談では、「GO TO THE BEDSに入りたいです」と言っていました。

チャンベイビー：はい。GO TO THE BEDSの音楽がいちばん好きだったし、みんなのパフォーマンスがかっこよくて、「ここに入りたいな」と思いました。

――合宿の時、当時GO TO THE BEDSだったココさん（ココ・パーティン・ココ）と課題に取り組むことが多かったですよね。

チャンベイビー：そうでしたね。ただの候補生の私に親身になっていろいろ教えてくれました。ギャンパレの曲をやることになった時、別のグループだったココさんが私のグループにきて、「ここはこうしたほうがいいよ」とか、アドバイスをしてくださったんです。優しくて頼りになりましたし、憧れのグループの先輩から直接教えていただくのも貴重なことですし、すごく嬉しかったです。

――合宿ではキャ・ノンさんも一緒でした。

チャンベイビー：『WACKちん』の時に画面越しで知っていた存在でした。もともとアイドルをやっていて有名だったし、顔もきれいなので、「どんな子なんだろう？」と思っていたんですけど、実際に会ってみたらものすごく頑張り屋さんでした。

■自分の入りたかったグループに入れることになって、夢みたいな気持ちでした

――ベビさんは合宿の最終日まで残ることができましたが、合格する自信はありました？

チャンベイビー：受かりたいと思ってましたし、受からないということは考えないようにしていました。でも、受かる自信があったかどうかは、今となってはわからないです。最終日の合格発表の時、先にコーラ（候補生時のキャ・ノンの名前）がPARADISESで名前を呼ばれたんですよね。あの時は、本当にドキドキしてました。私も名前を呼ばれた時は本当に嬉しかったです。今でもあの瞬間のことはよく覚えています。

――GO TO THE BEDSに入るという予感はありました？

チャンベイビー：入れれば嬉しいとは思ってましたけど、「WACKに入れればどこのグループでも頑張る」「ここで絶対にアイドルになりたい」と思ってました。だから、合格者として名前を呼ばれるだけでも嬉しいのに、「まさかGO TO THE BEDSで名前を呼ばれるなんて！」って。合宿のコントの課題でココさんと組んだ時、練習中にココさんがドクソンさん（ユイ・ガ・ドクソン）に電話して、アドバイスをいただいたことがあったんですけど、そこで「最終日に会おうね」って言ってもらったのが、めちゃくちゃ嬉しかったです。最終日に会えて、自分の入りたかったグループに入れることになって、夢みたいな気持ちでした。

――合格したのは3月。GO TO THE BEDSのメンバーとしての初ステージは、5月2日のO-Crestでした。

チャンベイビー：練習がとにかく大変でした。あの頃の私は「弱みは見せちゃいけない」みたいに思っていて。弱さをさらけ出すことができなかったし、すごく暗かったと思います（笑）。今の私だったら「わからない」「助けて！」って言えますけど、あの時の私は「できないです」と言うこともできなかったんです。助けを求める前に、「先輩たちに追いつかなきゃ」ということで頭がいっぱいで。あと、すでにグループとして存在してるものに新しく入ったメンバーなので、批判的な意見を目にすることもあったんです。もともとのGO TO THE BEDSが好きだった人たちからすれば、新しいメンバーが入るのがイヤだという人もいるのは当然だと思いますし。

――すでにできあがっているグループに加入すると、そういう意見はどうしても出てくるんですよね。

チャンベイビー：認めてもらいたいという気持ちもありましたし、メンバーからも「チャンベイビーが入ってよかった」と思ってもらいたくて……そのためには「頑張らないといけない」という気持ちでいっぱいでした。食らいつく感じでしたね。メンバーたちはそんな私に寄り添ってくれて、「大丈夫？」って声をかけてくれたんですけど、「大丈夫」って言っちゃってました。

――そういう時期に、少しずつ心の距離が縮まっていったきっかけは？

チャンベイビー：ミキ（ヤママチミキ）でした。帰り道が一緒でしたし、遠征先（のホテル）で同じ部屋になることも多かったんです。

――ミキさんと同期のユアさん（ユメノユア）は？

チャンベイビー：最初は怖いのかなって思ってました（笑）。でも、接するにつれて、すごく優しい人だということに気づきました。それに、私はユアさんのビジュアルがもともと好きだったんです。FCラジオの収録の時に「誰の見た目がいちばん好き？」と聞かれたことがあって、「ユアさんが好きでした」と答えたら、喜んでくれました。

■再始動を喜んでいるメンバーの姿を見て、「待たれていたグループなんだ」と実感した

――合宿の時の名前は「もしもしチャン」でしたが、「チャンベイビー」に決まったのはいつだったんですか。

チャンベイビー：合格してからしばらくのあいだはまだ名前が決まっていなくて、メンバーからも「もしもしチャン」と呼ばれていたんです。名前が決まったのはお披露目ライブのちょっと前だったと思います。渡辺さんがメールで名前の候補を送ってくださって。

――ほかにどんな候補があったんですか？

チャンベイビー：「本名をもじったもの＋ベイビー」みたいなものもあったんですけど、ちょっと長くて。チャンベイビーのほうがすっきりしてるなと思って、こっちになりました。

――（笑）。初ステージのO-Crestは、コロナ禍の影響で配信になりましたよね。

チャンベイビー：もともとは有観客の予定だったのが無観客になって。フロアにはカメラしかなくて、お客さんはいない。緊張はしてたと思うんですけど、まわりのメンバーに追いつくことで頭がいっぱいのライブだったと思います。

――初めてお客さんと接したのは、いつだったんですか？

チャンベイビー：サキさんの卒業ライブです（2021年5月22日中野サンプラザ公演）。GO TO THE BEDSが新しいEPを出したタイミングで、それを手渡しするイベントもあったんです。SLEEPER（GO TO THE BEDSのファンの呼称）に会ったのは、それが初めてでした。ギャンパレのライブを初めて観たのも、サキさんの卒業ライブでしたね。初めてギャンパレを生で観て、衝撃を受けました。すごく覚えてるのは、「イミナイウタ」です。普段一緒にいるメンバーやPARADISESのメンバーがステージにいるのを観るのも新鮮でしたし、とにかくかっこよかったです。

――「イミナイウタ」とか、オラついた愚連隊感がある曲ですし、その点でも新鮮だったんじゃないですか？

チャンベイビー：はい。びっくりしました。〈オリンピック〉とか言ってるし（笑）。

――（笑）。ギャンパレの復活はあの時だけで、GO TO THE BEDSとPARADISEの分裂期はその後もしばらく続きましたよね。いろいろ悩みつつも、GO TO THE BEDSでの活動は楽しめるようになりました？

チャンベイビー：はい。私、しんどい状況にいるのが好きなところもあって。今までの自分は「がむしゃらにやり続ける」ということができなかったことだったので、大変さはありつつも、今ではすごく楽しかったと思うし、大切な時間でした。あの時期はあの時期で楽しめていました。

――2022年の1月1日にGANG PARADEの再始動が発表された時は、どう思いました？

チャンベイビー：そのちょっと前にGO TO THE BEDSとPARADISESの全員トレードがあったので私はPARADISESだったんですけど、それぞれのグループとしての思い出もすごくあったんですよね。どっちのグループも自分にとって大事な存在になっていたので、「寂しいな」という感情もあったし、「どうなるんだろう？」って。でも、あの時はいろいろ考える暇もなく準備をしなきゃいけなかった。次の日のライブの準備がめまぐるしく進んでいったので、「とにかく新しいことを覚えなくちゃいけない！」って。

――1月2日と3日のギャンパレのライブのために何曲くらい覚えたんですか？

チャンベイビー：10曲か11曲くらいだったと思います。大変でしたねえ。準備のために事務所に閉じ込められて（笑）。あの時はスマホを没収されていたので、遊び人（GANG PARADEのファンの呼称）の反応も知らなくて。私たちは、新聞広告の発表しか知らない状態でステージに出たんです。遊び人の前に立った瞬間、ギャンパレを待っていてくれた人たちの気持ちを感じて、再始動を喜んでいるメンバーの姿も見て、「待たれていたグループなんだ」と実感しました。「頑張ろう！」と思いましたね。

■自信の先で見つけた役目「自分がギャンパレでできるのって、こういうことかも」

――今回、写真撮影のために選んでくださったのは、2022年3月9日にリリースされた『PARADE GOES ON』で着ていた衣装ですけど、初めて着たのは再始動ライブでしたよね。

チャンベイビー：そうです。この衣装は、ギャンパレの再始動を知らされたあと、WACKで寝泊まりしていた時に、そってぃーさん（外林健太）が持ってきてくださったんです。ギャンパレとしての初めての衣装で、本当に嬉しかったです。

――この衣装のお気に入りのポイントは？

チャンベイビー：私、原色が好きなんです。この衣装は赤ですし、色味がすごくいいです。

――ちょっと『ドラゴンボール』っぽいですよね。

チャンベイビー：当時も言われました（笑）。かわいい衣装ですよね。この時に、初めてギャンパレのメンバーになったのがノン、メイ（キラ・メイ）、私で。誰かしらにまた着てほしい衣装だったので、「じゃあ、私が着ようかな」と思って今回選びました。とても思い入れのある衣装です。

――この衣装を着てギャンパレとしての活動が始まってから、何か課題みたいなのは見えていきましたか。

チャンベイビー：GO TO THE BEDSは6人だったから、GANG PARADEでは人数が倍くらいになったので、フォーメーションを覚えるのがめちゃくちゃ大変で。たくさんのメンバーの前で自分の意見を言うのは勇気がいりますし、そういう難しさも感じるようになりました。でも、ギャンパレのメンバーになって、メイとかノンとか後輩組のメンバーと一緒になったことで、自然と昔の自分に戻れたというか。自信のない状態のまま、なかなか抜け出せなくてしんどかったのが、吹っ切れるようになったんです。

――ギャンパレって、メンバー全員がすごく自然によさを引き出し合っている雰囲気を感じるんですよね。

チャンベイビー：なんでなんですかね？ ダメなところをお互いに補い合ってるというか、否定する感じがお互いにないから、そうなっているというか。とにかくわたしは、ギャンパレの空気感やメンバーたちに助けられて、ありのままでいることができてるし、失った自信みたいなものをどこかで取り戻せた気がします。

――メンバーとして活動していくなかで気づいたギャンパレの魅力はありましたか。

チャンベイビー：いろんな素敵な曲があるのを知りました。GO TO THE BEDSもPARADISESもギャンパレの遺伝子を引き継いでいたので、ギャンパレとして活動するなかで、意外と感覚は変わらなかったというか。ずっと伸び伸びとやらせてもらえています。思い出は……本当にいろいろありすぎますね。日比谷野音に初めて立ったのもギャンパレでしたし。ギャンパレになってからは車での移動で、メンバーとずっと一緒にいるようになって。それも新鮮でした。

――そこからさらにメンバーも増えていって。

チャンベイビー：ギャンパレとしての最初の一年でセイ（カ能セイ）とナス（アイナスター）も入ってきて、自分も一応先輩みたいな立場になったんですけど、「自分はどういう部分でギャンパレに貢献できるんだろう？」とずっと考えていました。でも、なかなか見つけられなくて。自分のいる意味を見つけるのは、すごく難しかったです。ノンは重要パートを任されることも多かったし、メイもキャクター性があったから、「自分は何ができるんだろう？」と。そんな時期に「SUPER PARTY PEOPLE」のお客さんが撮ってくれたTikTokの動画が、楽曲とギャンパレのことを知ってもらえるきっかけになったんです。そこで初めて「SNSがきっかけで知ってもらって、興味を持ってもらえるメンバーになりたい」「自分がギャンパレでできるのって、こういうことかも」と思えました。

■かっこいい仲間や遊び人がいたこと、ギャンパレにいた自信を持って生きていきたい

――メンバーそれぞれが力を合わせて、少しずつ活動の規模を大きくしていったのがギャンパレというグループですよね。解散が決まった時は、どのように思いました？

チャンベイビー：解散すると聞いた時は、正直なところ実感が湧かなくて。解散を事実として受け入れていましたけど、発表までのあいだで未来が変わっていく可能性もあると感じていました。今思えば甘えだったのかもしれないけど……でも、あの時はそういう感じでしか受け止められなかったというか。

――解散を発表した時は、どのような心境でしたか。

チャンベイビー：寂しい気持ち、悲しい気持ちとかもあるし、「解散を発表したらどうなっちゃうんだろう？」という不安はあったんですけど、解散を発表しても、いい意味で変わらないメンバーたちを見て安心しました。どんな状況でも明るく前向きでいる姿勢を、ギャンパレのメンバーには見せてもらってきたから。寂しいけど、それは仕方のないことというか。もう決まっていて、あとはその日が近づいてくるだけなので、そうなったらちょっとでも多く思い出を作って楽しむ。悔いなくやっていきたいです。解散がこんなに早く発表されて、自分たちの準備ができるというのは幸せだな、とも思うようになっています。

――6月17日にリリースされるベストアルバム『GANG FINALE』にはメンバーそれぞれの選んだ曲も収録されますが、ベビさんが選んだのは「pretty pretty good」ですね。

チャンベイビー：「イミナイウタ」と「pretty pretty good」で悩んだんですよ。「イミナイウタ」はサキさんの卒業ライブで初めて観て衝撃を受けた曲。「pretty pretty good」は合宿の時からの積み重ねで思い入れが深くなっていって、聴くのもライブでやるのも好きな曲。たくさん悩んで、「pretty pretty good」にしました。

――代表曲と呼べる曲がたくさんあるから、迷うでしょうね。

チャンベイビー：そうなんです。ベスト盤のレコーディングで歌詞カードをあらためて見たり、メンバーの歌を聴いたりしながら、「いい曲だなあ」とたくさん噛み締めました。

――この記事が公開される頃にはツアーが始まっていますが、どのような気持ちで臨みますか？（取材は4月上旬）

チャンベイビー：いろんな場所に行かせていただきますけど、ほとんどの場所が今回のツアーで訪れるのが最後になるんですよね。どんな気持ちになるのか、まだ想像がついていないです。メンバーの私たちも、遊び人も、笑っても泣いてもいいと思います。そういう気持ちで全力で楽しみたいです。

――解散後に関しては、何か考えていることはありますか？

チャンベイビー：ないんですよねえ（笑）。これまでずっと直感で生きてきたタイプなので、その時に「面白そう」と思ったことをずっとやってきたんです。ギャンパレで貴重で刺激的な経験をさせてもらって、家族みたいなメンバーたちと遊び人と宝物みたいな思い出ができて、「この先の人生、何をしてもこれを超えられるのかな？」みたいな（笑）。なので、自分が楽しそうと思える方向に進みたいです！

今、YouTubeやSNSを頑張っていて、それは自分的にすごく楽しいので、そういうことはやめたくないと思ってます。でも、ほかに何かをやるのか、あるいはやらないのかは、未定です。どうなるんだろう？ まだわからないことだらけだけど、今までと違うのは、私にはかっこいい仲間や遊び人という存在がいたこと、ギャンパレにいたという自信を持って生きていきたいです！

＜外林健太 コメント＞

再始動衣装。GANG感ではなくPARADE感を強くした『PARADE GOES ON TOUR』の衣装からのバージョンアップ衣装です。正装デザインのなかに、激しいライブにも合うストリート感をプラスしています。

（取材・文＝田中大）