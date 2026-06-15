アーティスト、石村嘉成さんの半生を描いた映画「青いライオン」の鑑賞会と、父親の和徳さんの講演会がおととい（6月13日）、香川県観音寺市で開かれました。

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映画の鑑賞会にあわせて行われた舞台挨拶です。

（アーティスト 石村嘉成さん）

「きょうはお忙しい中にもかかわらず『青いライオン』の映画をご覧いただきありがとうございました」

色彩豊かな動物アートで知られる、石村嘉成）さんです。映画「青いライオン」は、2歳で自閉症と診断された嘉成さんと、障害のある子の教育、「療育」に取り組み、40歳の若さで亡くなった母親の有希子さんの実話を基に、RSK山陽放送が制作しました。

今回の鑑賞会と講演会は、共生社会の実現を目指す観音寺市が主催したものです。父親の和徳さんは、有希子さんが献身的に取り組んだ「療育」のエピソードを紹介しながら「知識ある愛」をもって子どもと向き合うことが大切と話しました。

（父親 石村和徳さん）

「自閉症の子もみんなと一緒なんですよ。みんなに喜んでもらいたいし、仲良くしたい。一緒なんです。本当に、障害があるとか発達障害とか自閉症とかわけるのはものすごくナンセンスだと思います」

「彼らのものさしで図られたら我々が障害ですよ。『父ちゃん、そんな人の顔色をうかがうような人生楽しい？』 でも、我々は人の顔色をうかがわんかったら生きていけんのですよ、残念ながら」

（嘉成さんが時計をさして時間がおしていることを伝える）～（会場笑い）

また、講演にあわせて嘉成さんが舞台で作品を仕上げて披露しました。