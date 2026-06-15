藤井 風とのツーショットを、谷中敦（東京スカパラダイスオーケストラ）、俳優の渡辺謙がそれぞれのInstagramにアップしている。

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藤井は、国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ）にて主要6部門の一つである「最優秀アルバム賞」を『Prema』で受賞し、計4冠を獲得した。

東京スカパラダイスオーケストラは、Grand Ceremonyにてスペシャルステージを披露。谷中は「藤井風さんが立ち上がって踊って下さった御蔭でスカパラのLIVE演奏むちゃくちゃ頑張れました。感謝しかない」と綴り、「間近で観る風さんのPremaも最高過ぎました。感動です！ほんと凄い。」と藤井の「Prema」のステージを称賛。「ご挨拶して撮影した折に、セルフィーもいいですか？と頼んだら、あ、谷中セルフィーですね！って仰ってくださって、え知ってるんですか？と言ったら、知ってますよーと風さんらしいリアクションでほっこりしました。」といったエピソードを明かしている。

さらに、プレゼンターとして授賞式に登場した渡辺は、スピーチにて「僕、新幹線でよく藤井風くんを聴いています」と明かしたことが話題に。受賞のお祝いに渡辺が渡したと思われる薔薇の花束を抱えた藤井と握手を交わし、楽屋前でのツーショットを渡辺は公開している。

これらの投稿に「たまらないツーショット」「風さんの嬉しそうなお顔」「ほっこりツーショットに癒されます」「超一流同士の笑顔のツーショット」などのコメントが寄せられた。

（文＝リアルサウンド編集部）