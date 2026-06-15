トップとアンダーに差を。セミロング丈のビスチェ風ブラに新デザイン・レッドが登場

HEAVEN Japanは6月5日、ビスチェ風ブラ「ビスチェリーナ」の新デザイン・レッドを、自社オンラインショップにて販売開始しました。

■長めのボーンでバスト位置をしっかりキープ

「ビスチェリーナ」は、ビスチェのようなセミロング丈と脇高設計が特徴。トップとアンダーにしっかり差がついたシルエットを作ることに特化したブラとなっています。

新デザインでは、セミロング丈にくわえ、長めのボーンを採用。全サイズにおいてボーンを2本としました。安定感をアップさせることで、本来のバスト位置でしっかりキープできるようになります。

新デザインのレースは、大輪の花を咲かせたような花柄刺繍を全面にあしらっています。お揃いのスタンダードショーツ（2,200円）とTバックショーツ（2,420円）も用意しています。

サイズは、L65〜M90も追加。生地をより多く使う大きいサイズもすべて同一価格としています。

■商品概要

商品名：ビスチェリーナ

価格：7,480円

サイズ：

カップB、アンダー65〜75 ※一部カラーのみ

カップC〜D、アンダー65〜80センチ

カップE〜M、アンダー65〜90センチ ※L〜Mカップは一部カラーのみ

カラー：レッド、ブラック、ピンク、ヌーディブラック、ピンクベージュ、ミスティアクア、ラベンダーピンク、ベビーブルー、ブラウン、ディープネイビー

URL：https://shop.heaven-jp.co.jp/products/3217-red

（フォルサ）