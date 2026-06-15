大阪・中崎町で「抹茶きぶん」と「MAMIDORI」のコラボによる特別販売会を2日限定で開催

大阪・中崎町の「抹茶きぶん」では6月19日と27日、同店の商品「抹茶と黒豆のフィナンシェ」と、抹茶スイーツブランドのMAMIDORI（マミドリ）のオンライン限定商品「MAMIDORIマドレーヌ」の特別販売会を、店頭にて開催します。

■「MAMIDORIマドレーヌ」と「抹茶と黒豆のフィナンシェ」を出来たてで提供

同企画は、2商品を特別に“出来立て”で提供するコラボレーションイベントです。

当日は、MAMIDORIが手掛ける「大福」や「マカロン」も注文できるほか、「抹茶きぶん」の「抹茶ラテ」などレギュラーメニューも通常通りに楽しめます。

商品はすべて数量限定ですが、販売会在庫とは別に「抹茶きぶん」のInstagramフォロワー限定の取置き用在庫も少量用意しているとのこと。

■イベント概要

開催場所：抹茶きぶん（大阪府大阪市北区中崎西4丁目2-27）

開催日時：2026年6月19日 13:00〜18:00、2026年6月27日 11:00〜18:00 ※商品がなくなり次第、終了

提供メニュー：

出来立てMAMIDORIマドレーヌ（650円）、出来立て抹茶と黒豆のフィナンシェ（380円）、MAMIDORI大福（700円）、MAMIDORIマカロン（550円）

（フォルサ）