サッカー元日本代表の柿谷曜一朗の妻で、タレントの丸高愛実は6月10日、Instagramを更新。「#夫婦トレーニング」と題した動画を公開した。

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「一生ふざけてまっす」とコメントを添えて丸高が公開したのは、両手を振るコミカルな動きから始まるアクロバティック動画だ。丸高が呼吸を整えながら横向きに立つと、柿谷が自身の頭を丸高の両脚の間に入れ、膝を肩に担いでそのまま持ち上げた。丸高は膝を曲げたまま逆さまの状態となり、その後、2人がしっかりと手を握ると、丸高は膝を伸ばして見事な倒立姿勢を披露。技を決めた後は、2人でゴリラをまねたようなポーズで動画を締めくくった。



【画像】丸高愛実、夫・柿谷曜一朗との夫婦トレーニング動画を公開（画像は丸高愛実Instagramより引用）



この投稿には、Instagramユーザーから「素敵夫婦」「憧れます～」「体幹素晴らしい」「丸高ちゃんが凄すぎない？！」「実は丸高さんが一番すごいのではないかと思ってきました」「りくりゅう越えてますよ」「最強のコンビ」「世界獲れるんじゃないですか」「丸高ちゃん…マヂ凄い」「楽しい、オモロイ夫婦」「愛実さんも運動神経抜群なんですね」「すごすぎへん？」「奥さま何者？？」「丸高ちゃんすげぇぇえ！」「身体能力えぐい」「凄すぎる」などコメントが寄せられた。