＜Qoo10「デニム」ランキング＞涼しくおしゃれを楽しむ旬顔コーデも紹介！

インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」を運営するeBay Japanは、本格的な夏を前に、トレンドの「夏デニム」を取り入れた最旬コーデと、Qoo10における「デニム」の人気販売数TOP5*を発表しました。

■暑い夏も快適におしゃれを楽しむ！今こそ「夏デニム」の出番

カジュアルコーデの王道としても人気のデニムですが、この夏は薄手で涼しいライトデニムや、接触冷感素材など、暑い時期でも快適に過ごせるアイテムが続々と登場しています。

トレンドは、定番のオーバーサイズやワイドシルエットに加え、Y2Kムード漂うクロップド丈（短めの丈感）のトップスに合わせやすいローライズやスリムなフレアシルエットなど、バリエーションの豊富さにも注目が集まっています。

今回は、本格的な夏シーズンを前に、トレンド感たっぷりの爽やかなデニムコーデを紹介しています。

サマーデニム イージーパンツ（ショップ名：coca）

ラフなデニムに、黒小物で統一した大人なカジュアルコーデ。ゆったりシルエットに接触冷感素材を採用し、暑い日も快適に。オフィスにも着ていける上品な仕上がりです。

URL：https://www.qoo10.jp/g/1153080449

ディープデニムショートパンツ（ショップ名：MAYBINS）

長靴と合わせたショートデニムが、大人ガーリーで可愛い梅雨コーデ。今季のショートパンツは少し長めが旬。小さめのショルダーバッグと共に、上品な韓国女子風にまとめています。

URL：https://www.qoo10.jp/g/1162871664

ストレート デニム（ショップ名：COCOMOレディースファッション）

白デニムで軽やかさを演出。同系色のスニーカーと合わせることで、リラクシーな大人カジュアルが完成します。トップスや小物をダークカラーでまとめて、メリハリのあるスタイルに。

URL：https://www.qoo10.jp/g/1120624823

■Qoo10「デニム」人気ランキング！

夏のお出かけシーズンに向けて、オン・オフ問わず着回せる本命のデニムパンツ。Qoo10での販売数ランキングの調査結果を発表しています。

No.1

商品名：Jasminbell ハイウエスト ブーツカット デニム

ショップ名：【公式】SONA

URL：https://www.qoo10.jp/g/1098206933

No.2

商品名：ハイウエストストレートデニム

ショップ名：YANGYAN公式ショップ

URL：https://www.qoo10.jp/g/1047489032

No.3

商品名：スキニーパンツ

ショップ名：NANA SHOP

URL：https://www.qoo10.jp/g/945174324

No.4

商品名：ストレッチ デニム

ショップ名：「美都」ビューティーシティ

URL：https://www.qoo10.jp/g/1088851792

No.5

商品名：ワイドデニム

ショップ名： しぶよら | SivYoRa

URL：https://www.qoo10.jp/g/1138616856

*データ抽出期間：2025年4月13日〜5月13日

Qoo10（ https://www.qoo10.jp/ ）サイト上、「デニム」カテゴリーの各販売個数に基づいたランキングです。

■機能性と美脚見えを両立したサマーデニムが人気！

カジュアルからきれいめまで制覇！

今回のQoo10の調査では、夏でもストレスフリーに穿ける軽やかな素材と、すっきり見えを両立したデニムが上位にランクインしました。

いろいろなトップスに合わせやすく、一本でこなれ感を演出できるフレアジーンズや、ウエスト調節が可能なゆったりシルエットのワイドデニムが人気です。

カジュアルな普段使いから、少しきれいめなスタイルまで、幅広いシーンに重宝する“頼れるアイテム”が支持を集めています。

【1位】Jasminbell ハイウエスト ブーツカット デニム（ショップ名：【公式】SONA）

美脚見えするフレアジーンズとして通年で人気の一本。フィット感がありながらも伸縮性に優れ、快適な穿き心地です。サイズやカラーに加え、丈まで選べるのも嬉しいポイント。

URL：https://www.qoo10.jp/g/1098206933

【2位】ハイウエストストレートデニム（ショップ名：YANGYAN公式ショップ）

骨格ウェーブさんにも嬉しいゆったりシルエット。ウエストの付属ベルトやボタンでフィット感を簡単に調節できるタイプと、ウエストオールゴム＆ひんやり素材で夏でも快適なタイプの2種展開。

URL：https://www.qoo10.jp/g/1047489032

【3位】スキニーパンツ（ショップ名：NANA SHOP）

細身ながら締め付け感が少なく、高い伸縮性で動きやすいレギンス風のパンツ。場面を選ばないシンプルなデザインで年齢問わず使いやすく、型崩れしにくい素材も魅力です。

URL：https://www.qoo10.jp/g/945174324

※文中の社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載されている内容は、発表日時点の情報です。予告なしに変更されることがあります。

（エボル）