“平年よりも暑い夏”に向け。昼夜兼用のノンワイヤーインナーが新登場

Fun Standardが展開するインナーブランド「moophem（ムーフェム）」はこのほど、通気性と吸汗速乾性に優れたシームレスナイトブラ「Smooré（スムーレ）」をAmazonにて販売開始しました。

同商品は、平年以上の暑さが予想される2026年の夏を快適に、「ブラの中の熱気とベタつき」から解放するノンワイヤーの涼しいシームレスブラ。吸汗速乾性と優れた伸縮性で、一日中快適な着け心地をサポートします。

これに伴い、2026年6月6日から6月14日 23:59までの期間限定で開催されるAmazon「ファッションビッグセール 特選タイムセール」に合わせ、41%OFFとなる特別プライスで登場します。

■夏の気温上昇とともに深刻化するインナーのムレと締め付け

全国的に平年より高い気温が予想される今年の夏。気温が高くなる季節は、インナーの中に熱や湿気がこもりやすく、汗によるムレやベタつきが大きなストレスになります。

特に、ワイヤーやホック、厚みのあるパッドによる締め付けは、夏特有の寝苦しさや不快感を倍増させる原因に。「夏でも涼しく過ごせるインナーが欲しい」「帰宅後や就寝時くらいは下着の圧迫感から解放されたい」という声が、多くの女性から寄せられていました。

そうした夏のインナーウェアの悩みに寄り添うために生まれたのが、シームレスブラ「Smooré」。軽さと通気性を追求し、心地よい着け心地にこだわりました。

さらに、ノンワイヤー設計のため、バストを優しく支えながらも圧迫感を軽減しました。吸汗速乾性に優れた素材が汗を素早く吸収して逃がすため、熱気がこもりにくく、暑い日や就寝時でもサラリとした快適な肌触りが続きます。

■現代女性のリアルな本音に応える3つの快適設計

1. 体の動きにしなやかにフィットする優れた着用感

ナイロン66%・ポリウレタン34%の伸縮性に優れた高配合素材を採用しました。「動くとカップが浮く」「アンダーがズレる」といったストレスを軽減。締め付け感の少ない着け心地でありながら、バストを優しく包み込むホールド力と安定感を両立しています。

2. 薄着の季節も後ろ姿に自信が持てるシームレス仕様

カップ表面やアンダー部分に縫い目や継ぎ目がないため、肌当たりがなめらかです。薄手のTシャツやタイトなカットソーを着ても、下着のラインや胸元の凸凹が外に響きにくい仕様に仕上げています。

3. オンもオフもこれ1枚で完結する昼夜兼用デザイン

就寝時のナイトブラとしてはもちろん、日中のブラジャー代わりや、ヨガ・ストレッチなどの軽い運動時まで幅広く活躍します。シーンごとに下着を着替える手間を減らし、心地よいバストケアをサポートします。

■「自分のための心地よさ」を妥協しないインナーウェアを目指して

従来のナイトブラや補正下着は、「ホールド力のために苦しさを我慢する」「夏は暑くて着けていられない」という妥協がつきものでした。

毎日肌に触れるものだからこそ、我慢の手間をなくし、身に着けるだけでホッとするようなプロダクトを届けたい。

そんな想いから、何度も試作を重ねてたどり着いたのがこの高伸縮・通気性素材です。これから本番を迎える日本の猛暑を、1人でも多くの女性が笑顔で快適に乗り切れるよう、細部までこだわり抜いて開発しました。

■商品ラインナップ

1. シームレスブラ（幅広ショルダー）

特徴：肩の食い込みを防ぐ幅広設計と、横流れを防止する脇高構造。背中の段差をフラットに整え、おうち時間から就寝中まで高い安定感でバストを支えます。

販売価格：3,380円 ➔ タイムセール特価 1,994円 ／ 41％OFF

サイズ展開：S / M / L / LL / 3L（サイズには個人差があります）

カラー展開：ブラック、グレージュ

2. シームレスブラ（細ストラップ）

特徴：長さ調整可能なアジャスター付きで、胸元が開いた服でもインナーのラインが響かない華奢見えデザイン。締め付けないストレスフリーな着け心地を叶えます。

販売価格：3,380円 ➔ タイムセール特価 1,994円 ／ 41％OFF

サイズ展開：S ／ M ／ L ／ LL ／ 3L（サイズには個人差があります）

カラー展開：ブラック、グレージュ

3. シームレスショーツ（近日販売予定）

特徴：お尻を包み込むホールド設計と弾力素材で、動いてもズレずに優しいはき心地。熱圧着の接着幅を2cmに広げて耐久性を高め、綿100％クロッチでデリケートな肌のムレを防止します。

販売価格：2,480円

サイズ展開：S ／ M ／ L ／ LL ／ 3L （サイズには個人差があります）

カラー展開：ブラック、グレージュ

※シームレスショーツは近日販売予定のため、今回のセール対象外となります。

（エボル）