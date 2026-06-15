山口県出身でB1リーグに所属するプロ選手によるバスケットボール教室がおととい（13日）山口市で開かれました。



山口市の維新大晃アリーナで開かれたバスケ教室。



講師を務めたのはいずれも下関市出身でB1リーグ・三遠ネオフェニックスに所属する佐々木隆成選手とB1リーグ・茨城ロボッツに所属する中村功平選手です。





会場には、県内各地からバスケットボールに打ち込む中学生と高校生あわせて100人が参加しました。教室ではドリブルやパス、シュートなどプロ選手から直接指導を受けました。（中学3年）「プロの選手のプレーを間近で見れて体の当て方だったりドリブルの強さだったり映像じゃわからないことを今日勉強できました。」（中学2年）「今日教えてもらったことを生かして大人になったらプロの選手として活躍できるように頑張りたい」（佐々木隆成選手）「皆様に恩返しするにはコート上のプレーで恩返しするしかないと思っているので、 山口県の皆様にも見てもらって 恩返し出来たらなと思います」（中村功平選手）「みんな所属チームがあると思うのでチームに戻って僕たちが教えたことを表現してほしいですし、最終的にはプロ選手になれるきっかけになってくれたら」参加した生徒たちは日本のトップリーグで活躍する選手のプレーを間近で見ながら真剣な表情で教わっていました。