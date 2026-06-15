特殊詐欺の被害額は過去最悪のペースで増えています。



年金支給日のきょう（15日）、特殊詐欺を防ぐための啓発活動が県信用金庫協会に加盟する店舗で行われました。



このうち防府市の東山口信用金庫中関支店・三田尻支店では職員と警察官、地域の防犯連絡所指導員などが来店者に啓発のチラシを配布し、知らない電話番号や国際電話には出ないように呼びかけました。



(来店した人)

「子どもに相談するのが一番(知らない番号の)電話は切る」

「固定電話には一切出ないようにしている登録のある人だけには電話に出るようにしている。」





県内の特殊詐欺の被害はことしに入って7億9400万円あまりと過去最悪のペースで被害にあった人の半数近くが65歳以上となっています。（前年同期比＋4.1億円）(東山口信用金庫中関支店・三田尻支店下畑 拓也 支店長)「被害額も大きくなると聞いている信用金庫の職員として少しでも被害が減ればと考えて今回のキャンペーンを打っています」(防府警察署 生活安全課山根 剛 警部補)「自分が被害に遭うかもしれない という気持ちを持ってもらいたい、いろいろな詐欺の手口を知ってもらいたい」警察官らは詐欺に使用されたことがある番号などからの着信をブロック・警告する機能がある警察庁推奨のアプリについての説明もしていました。