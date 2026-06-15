県議会の定数を話し合う協議会は、来年春の県議選で削減する定数を当初の「3」から「2」に見直しました。



周南市選挙区は1減とする方針でしたが定数を維持することになりました。



県議会議員でつくる選挙区問題検討協議会は去年、現在47ある定数を次の県議選で「3」減らす方針を決めていました。



さらに、ことし3月には周防大島町選挙区と柳井市選挙区を合区して定数を合わせて2としたうえで、下関、周南、岩国・和木の3つの選挙区をそれぞれ1減とする方針を決めていました。





しかし、その後公表された国勢調査の速報値をもとに事務局が試算したところ、周南市の人口は想定ほど減っておらず、定数削減の対象は周南ではなく、現在の定数が2の萩市・阿武町選挙区になったということです。きょう（15日）非公開で行われた協議会では、事務局がこの試算結果を提示しました。これに対し複数の会派から、面積が広いことなどを理由に萩市・阿武町選挙区の定数を維持すべきとの意見が出され、全体の削減数を3ではなく2とすることで全会一致したということです。この結果、定数削減の対象は下関市選挙区と岩国市・和木町選挙区になります。（協議会 友田有会長)「周南市は人口減が少なかったので、急に減らす理由もなくなったという話も出たし、周南地域はこれからGX等で大きな変革が起きる地区でもある」この削減案は22日にも協議会から県議会の柳居議長に答申され、その後、条例改正案として6月定例会に追加上程される見通しです。